Cyber Monday 2019: Estas son las 444 tiendas que participarán del evento

Revisa el listado de todo el comercio que participará en el Cyber Monday que comenzará este lunes 7 de octubre desde las 00:00 horas.

A las 00:00 hrs. del lunes 7 de octubre comenzará una nueva edición del CyberMonday Chile, coordinado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

La novena versión del evento más importante del eCommerce chileno vuelve a tener récord de empresas participantes, llegando esta vez a 444 marcas agrupadas en el Comité de Comercio Electrónico de la CCS, las que pondrán a disposición de los consumidores atractivas ofertas online en cientos de miles de productos.

De las tiendas online confirmadas, 79 corresponden a marcas que participan por primera vez en un evento Cyber oficial. La mayor parte de los sitios corresponde al rubro Calzado y Vestuario (85 tiendas), seguidos por los sitios de Deportes y Outdoor (50), Hogar (62), Salud y Belleza (60), Tecnología (30), Infantil (30), Viajes y Turismo (23), Multitiendas y Supermercados (19) y Alimentos y Bebidas (16).

Cifras que esperan en Cyber Monday

De acuerdo a la CCS, este año se espera superar el impacto que tuvieron tanto el CyberDay 2019 como el CyberMonday del año pasado, que alcanzaron ventas por US$ 260 millones y US$ 233 millones, respectivamente. En esta ocasión se espera que las visitas a los sitios participantes superen los 100 millones y que se traduzcan en al menos 2 millones de transacciones por más de US$ 270 millones.

Con estas cifras, se estima que los tres días del CyberMonday representarán cerca de un 30% de las ventas online totales del mes de octubre. Con ello, el comercio electrónico alcanzaría a cerca de US$ 950 millones en el mes, la cifra más alta de la historia. Su incidencia sobre la tasa de crecimiento del retail podría llegar a 5 puntos porcentuales en octubre, asegurando el mejor mes para el comercio minorista en lo que va de un complejo 2019.

Al igual que en los eventos anteriores, se ha mantenido una coordinación permanente con Transbank, el principal operador de medios de pago, y con los agentes logísticos.

Las 444 tiendas adheridas al Cyber Monday 2019

100% Fútbol

7veinte

A. Zedan

A3D

Adagio Teas

Adidas

Aerolíneas Argentinas

Aeropostale

Aeropostale Agrupémonos

Agua Marina

Alisha Perfumes

All Nutrition

Ama-time

Amoblé,

Amphora

Amphora Andesgear

Animal lovers

AnkerStore

Arrow

Ash

Assist Card

Atrápalo.cl

Audiomusica

Aurus Joyería

Authièvre Motors

Auxilia

Azaleia

Baby Point

Babydeals,

BabyTuto

Balance Perfecto

Bamers

bamo.cl

Banana Republic

Bata

Bathmate

Bazar Dominga

Bazhars

Bbz Barbizon

Bci Seguros

Belsport

Betterlife

Bigmoto

Bilbola,

Billabong

Biuffet

Black & Blue

Blanca y Augusto

Block

BLU Store

Bodega perfumes

Body& Soul

Bold

Bonoboss

Booz

Braintoys

Braloy

British Airways

Brooks Brothers

Bubba Bags

Bubblegummers

Bullboxer

Bunnys

Burton

BuscaLibros

Cacao

Cambia tu neumático

Cambia tu nutrición

Canadienne

Cannon Home

Cap D'or

Cardinale

Carmela

Casa Amarilla

Casa de la Cerveza

Casa Royal

Cat

Catálogo LatamPass

Cav

Chantilly

Cherimoya

Chile Neumáticos

Cic

Cinemark

Claro

Clínica Cela

Clínica Cince

Clínica Estetika Médica

Clínica Le Ciel

Clínica Rocata

Clínica Vitaláser

Clinique

Club de perros y gatos

Club tu pase

Cocha

Coliseum Store

Colloky

Columbia

Compara Online

Consorcio

Consorcio Persa

Converse

CookStore

Corona

Cotidian

Creado en Chile

Crocs

Cupoclick

Cuponatic

Cuponice

Dactic

Dafirenze

Dafiti

Dc Shoes

Denda

Denomades

Depto51

Descuentocity

Despegar.com

Dib

Dimarine

Dimarsa

Direct Wines

Doite

Drimkip

Dvigi

DVP

Easy

Ebest

eCook

Efesis

El Castillo

El Volcán

Elige tu número

Elite Perfumes

Ellus

Emotions

Enelx

Eprinting

Esprit

Europcar

Everlast

ewine

Fabrics

Falabella

Fardo

Farmacias Knop

Fashion's Park

Fbo Italy

Ferouch

Ferretek

Ficcus

Flex

Floracenter

Flores

Florsheim

FoodSaver

Fragantik

Froens

Gacel

Gap

Garmin

Geography

GetawayBox

Giani Dafirenze

Gift Card Cencosud

Global66

Gloss Crystal

Gorenje

Green Glass

Groupon

Guante

Guess

Hakahonu

Hardwork

Hasbro Store

Head Chile

Hites

Hometool

Homy

HP online

Hstore

Humana

Hush Puppies

Hush Puppies Kids

Iberia

iBikes

icuadra

Ilhabella

Imagina

Imperial

Impresionarte

Infanti

Inmobiliaria San Isidro

Intercycles

Interrent

Inversierra

iO

IVMedical

Jansport

Japi Jane

Jayson

Jose Herrera Bikinis

Jumbo

Kaltemp

Kannu

Kano

Kayaunite

Kayser

Keds

Keter

Killstore

Kilometro42

Kingsons

Kipling

Kivul

Kliper

K-one

Konstruyendo

Kotting

Kuins

La casa del perfume, La Picá del Ski

La Polar

La Sebastiana Zapatería

La Vinoteca

Lasertam

Latam Airlines

Le Vice Chocolat

Lenceria.cl

Lenovo

LentesPlus

Levi's

Limonada

Linio

Lippi

Lippi Calzado

Lippi Equipamiento

Lippi Kids

Lodoro

Lounge

Love Lust

Ludiko

Ludus

Lujo y más

Mac Cosmetics

Magens

Mall Connection

Mammut

Maneimport

Maquep Chile

Maria-Cher

Marmot

Mashini

Maui and Sons

Mayordent

McGregor

Melón hormigones

Mercado Jardín

Mercado Libre

Merrell, Mesa y Cocina

MetroSports

Mi primera Foto

miCoca-Cola.cl

Micro Chile

Mine-Class

Mispa

Mitas Chile

mobileHUT

Mohicano jeans

Monoi Tiki Tahiti

Moulinex store

Mountain Hardwear

Multimarcas Perfumes

Mundo Aromas

Mundo Games

Mundotransfer

Music World

Nacional librería

Natura

Naturalizer

Neotronics

Nerfis

Nescafé Dolce Gusto

Nespresso

Neumashop

Neumastock

Neumax

New Balance

New Man

Ngx

Nibsa

Nikon

Nina Herrera

Nine West

North Star

Novapet

Nutravelina

Oferta Perfumes

Ofertón perfumes

O'neill

Onlineclub

Opaline

Opel

Original Perfumes

Oster

Outlet de Fragancias

Outlet de Perfumes

Oviedo Ferretería

P3 Cycles

Papa John's

Paris.cl

Parques de Farellones

Patio Ferretero

Patuelli

Perfume outlet

Perfume.cl

Perfumes dutyfree

Perry Ellis

Pesas Chile

Petfy

Pethome

Peugeot

Pharol

Pichintun

Pilgrim

Pillín

Playbox

Políglota

Potros

Premier perfumes

PreUnic

Privilege

Productos de Lujo

Promaskota

Prüne

Puma

Punto Joyas

Punto Mascotas

Punto Ticket

Puntomak

Puppies & Kittens

Pz.cl