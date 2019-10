Crían cerdos gigantes en China para combatir la escasez de carne

Los cerdos pueden llegar a venderse por 10.000 yuanes (unos 1.400 dólares), tres veces más que el ingreso mensual promedio.

Para combatir la escasez de carne animal en el país con la mayor población del mundo, granjeros en China desarrollan un particular plan que involucra la cría de “cerdos gigantes” y para atender el alto consumo de carne en la nación.

En Nanning, la capital de la provincia de Guangxi (China), el dueño de una granja se dio a la tarea de criar cerdos que pesan más de 500 kilos. Ante la escasez de carne del animal, su empresa se lanzó al negocio de la reproducción de cerdos gigantes del tamaño de los osos polares.

Dichos cerdos pueden llegar a venderse por 10.000 yuanes (unos 1.400 dólares), tres veces más que el ingreso mensual promedio disponible en la provincia.

Quieren criarlos “los más grande posible”

Como medida estándar, un cerdo pesa entre 130 y 200 kilos. De hecho, la historia nos dice que cuando el animal sobrepasa ciertos límites acaba falleciendo por complicaciones de salud.

Los altos precios de la carne de cerdo en la provincia nororiental de Jilin están impulsando a los agricultores a criar cerdos para alcanzar un peso promedio de 175 kilogramos a 200 kilogramos, más que el peso normal de 125 kilogramos. Quieren criarlos “lo más grande posible”, dijo Zhao Hailin, un criador de cerdos en la región.

China es el mayor consumidor mundial de carne del animal, y representa más de la mitad del consumo mundial de carne de cerdo.

La idea en China, según la agencia Bloomberg, es producir cerdos de mayor tamaño para tratar de aumentar el peso promedio en un 14% y aumentar así las ganancias en un 30%.

Los principales productores de proteínas en China, incluidos Wens Foodstuffs Group Co, el principal criador de cerdos del país, Cofco Meat Holdings Ltd. y Beijing Dabeinong Technology Group Co., dicen que están tratando de aumentar el peso promedio de sus cerdos y llevarlos a un tope máximo de 500 kilos.