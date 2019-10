Crean cerveza a partir de agua tratada y de agua de lluvia

Te presentamos una cerveza única, hecha a partir de agua que en tu vida desearías beber, agua que ha salido de las alcantarillas y de la lluvia.

La cerveza es algo que a muchos nos apasiona, gracias al proceso de elaboración, colores, ingredientes y sabores de estas. Pero como ya hemos visto antes, hay algunas cervezas que rompen cualquier esquema y logran resaltar. Justo como la que veremos aquí, creada por Xylem.

Es bien sabido que la humanidad se enfrenta a una inminente crisis de agua, por lo que se requieren soluciones. Es por eso que Xylem decidió aprovechar las aguas negras y utilizarlas para hacer cerveza.

Aprovechando el agua al máximo

Si, literalmente hay una cerveza hecha con aguas tratadas, la cual lleva por nombre “Reuse Brew” y si, es completamente segura. Lo que Xylem intenta demostrar con esto es que se puede utilizar incluso el agua más sucia que pueda existir y convertirla en cerveza. El asunto es que si se puede hacer esto, no hay límites para lo que se puede hacer.

Con la Reuse Brew de Berlin, queremos demostrar que las posibilidades técnicas de convertir agua sucia en agua potable son ilimitadas.

Dijo Ulf Miehe, de Kompetenzzentrum Wasser en Berlin.

Así que si siempre quisiste probar la bebida de Grand Theft Auto “Pißwasser” entonces esto es completamente para ti. Ya que la cerveza de GTA está hecha con orina, y la Reuse Brew está hecha con juguito de caca.

Junto con esa cerveza, también están fabricando cerveza con agua de lluvia que se estanca en tejados. Más específicamente, en el tejado del estadio del club deportivo Manchester City. Por lo que hicieron una colaboración con este equipo y con Heineken para lograr crear esta bebida. La cual lleva por nombre “Raining Champions”.

No sé ustedes pero me muero de ganar por probar ambas bebidas, las cuales seguramente no serán nada del otro mundo. Pero basta con el simple hecho de saber que son bebidas hechas para ayudar a crear consciencia.