COP25: Sebastián Piñera cancela la cumbre en Chile y redes sociales reaccionan ante la no visita de Greta Thunberg

Luego de que hace algunos instantes el Presidente Sebastián Piñera confirmara la no realización de las cumbres COP25 y Apec en el país, son muchos los usuarios que ya reaccionan en redes sociales ante la no visita de la joven activista por el cambio climático Greta Thunberg.

Recordemos que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático este 2019 se iba a realizar en nuestro país entre el 2 y el 13 de diciembre, en la sede que se encontraba en plena construcción denominada "Ciudad Parque Bicentenario", ubicada en la comuna de Cerrillos.

A raíz de esto, en redes sociales ya existen muchos usuarios reaccionando a los anuncios entregados por le Presidente en los cuales el mayor lamento sin duda, sería la no visita de la joven luchadora por el medio ambiente.

A través de Twitter, muchos usuarios han distribuido diferentes comentarios con respecto a la desición de Piñera, donde prevalecen las discusiones con respecto a esta esperada desición por parte de la autoridad.

Es más, son muchos los que se toman con humor esta situación debido a las bromas que genera que Greta podría haber estado ya viajando a nuestro país en velero, como lo hizo hace algunos meses cuando cruzó el Atlántico para llegar a Nueva York y hablar sobre esta problemática ante la ONU.

Sin duda, la cancelación de ambas cumbres significa un golpe duro para la gestión del Gobierno de Sebastián Piñera, pero ante la situación actual por la cual atraviesa Chile no era posible ser el organizador para ambas cumbres internacionales.

Sus palabras fueron las siguientes "Como Presidente de todos los chilenos tengo siempre que poner los problemas e intereses de los habitantes, como también sus necesidades, anhelos y esperanzas, por lo que he resuelto no realizar la cumbre de Apec en el mes de noviembre y la COP25 que estaba programada para el mes de diciembre".

No viene Trump, ni Xi Jinping, ni Putin. No viene nadie, se canceló todo. Tampoco Greta, (ya no podrá ser su amigo). Sí viene una misión de Bachelet por los DDHH y Maduro lo emplaza por el caos en Chile. @sebastianpinera requiere apoyo profesional urgente. Hay riesgo.

— El Padrino: Las 50 leyes del Poder (@Padrino50leyes) October 30, 2019