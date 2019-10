Conciertos y el uso de celulares ¿Es correcta su prohibición?

Hace algunas noches se presentó la banda de rock King Crimson en Chile, dejando atónitos a algunos asistentes al concierto cuando se dieron cuenta que era un evento "libre de celulares".

Un cartel mostraba que durante las próximas horas, no podías grabar ni sacar fotos, por muy espectacular que sea lo que estabas viendo. La banda llamaba a vivir el momento.

Dado esto, varios se volcaron en redes sociales a opinar sobre la medida, que incluso en algunos casos puede ser mucho más estricta; con el uso de bolsas especiales que solo se abren cuando dejas el recinto. Artistas como Jack White lo aplican en sus presentaciones y prontamente la banda The Raconteurs lo aplicará en Chile. El sitio de la venta de entradas reza lo siguiente:

Estuche Yondr, que se cierra magnéticamente y es virtualmente imposible de abrir sin equipamiento adecuado.

La editora del sitio especializado de música POTQ, Bárbara Carvacho, nos da su impresión respecto a este tipo de medidas:

Creo que igual es gente amarga no más. al final te estás enojando porque la gente quiere grabar 10 segundos de un momento que lo hizo feliz, que quiere atesorar en sus redes o su nube ¡Cómo te puede molestar eso! he ido a conciertos donde pude ver algo sólo porque la persona de adelante estaba grabando. Creo que cosas que molestan en serio son los palos selfies o las GoPro en "palos de escoba", pero enojarse por un tipo levantando un teléfono por tres minutos me parece arruinar tu propia experiencia y la del resto, no hace falta exagerar tanto.

No creo que sea válido, hay gente que literalmente va a un concierto para evitar el fomo (fear of missing out o miedo a perderse de algo) y que les prohiban usar sus teléfonos lo encuentro medio fascista. Estoy de acuerdo con que los artistas moldeen sus experiencias en vivo como consideren pertinente, y si eso incluye total concentración en lo que se va a mostrar, claro que los celulares no son un gran aporte ¿pero qué pasaría si Daddy Yankee prohibe el uso de celulares en sus conciertos en vez de King Crimson? la conversación sería otra.

Desde la radio FM Tiempo, su Editor y Conductor, Ignacio Lira, comparte que la medida le parece interesante, aunque poco viable por las fiscalizaciones que deberían aplicarse:

Tu puedes pedirle a la gente "que disfrute el momento" y que no grabe o saque fotos y me ha tocado verlo varias veces. No pasa solo por el rock o artistas clásicos. Para poner un solo ejemplo: artistas muy en boga, muy de ahora, como Childish Gambimo en el cierre del show que hizo en Lollapalooza Chicago también le pidió a la gente no graben, no saquen tantas fotos y "estemos acá", consejo al que no hicieron caso, porque todo el mundo grabó y quiso registrar la experiencia con el smarthpone.

Sobre esa lógica, me parece que un artista está en pleno derecho de pedir, o yendo más lejos, de exigir que los asistentes no ocupen su teléfono porque es quien brinda el espectáculo el que pone las condiciones del show, no los asistentes. Uno tiende creer, con una lógica media voluntarista que es al revés: "yo pago mi entrada y esto me da derecha a hacer lo que quiera", no, tu entrada te da derecho a asistir al espectáculo en las condiciones puestas por quien lo brinda. Ahí la manera en que la gente tiene o no la facultad de apañarlo es yendo o no yendo, pero no pretendiendo que son ellos quienes pueden cambiar esas condiciones o definirlas.