Científicos localizan la “ciudad ancestral” de la humanidad en Botswana

Arial view of the Okavango Delta in Botswana which is a swampy inland delta formed where the Okavango River reaches a tectonic trough in the central part of the endorheic basin of the Kalahari.