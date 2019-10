Científico Chileno César Hidalgo envía mensaje directo a Sebastían Piñera

El prestigioso científico chileno César Hidalgo, quien es físico, autor y empresario nacional, además de ser Profesor en la Universidad de Harvard ha enviado un mensaje directo al Presidente Piñera con respecto a la crisis que afecta a Chile.

Recordemos que durante los últimos 3 días chile ha vivido una crisis social y política más severa en los últimos 30 años en el país, donde gran parte del sistema político y las instituciones están completamente en jaque.

A raíz de esto, el científico nacional se vio en la necesidad de enviar un mensaje directo a Piñera, implorándole que actúe de forma correcta porque esa será la única forma en el que el país "podrá perdonarlo".

El contexto del video se puede ver al científico nacional enviando el mensaje directamente desde la Facultad de Economía en la Universidad de Harvard.

La petición es clara, que el Presidente Piñera haga lo correcto y que escuche las reales peticiones que la mayoría de la población chilena está exigiendo durante las protestas.

Por otro lado, hoy parte el tercer día de toque de queda en diferentes ciudades del país, situación que no se vivía hace más de 30 años cuando aún se mantenía la dictadura de Augusto Pinochet.

César Hidalgo recibió el año 2011 el premio Medial Bicentenario del Congreso chileno, además de que fue honrado en el año 2018 con el premio Lagrange debido a su prestigiosa carrera científica.

En el año 2018 el experto presentó en el evento principal TED la idea de democracia Aumentada, donde la sociedad sería representada por los llamados gemelos digitales, quienes son imágenes personalizadas impulsadas por la Inteligencia Artificial a través del mundo digital.

Finalmente, Hidalgo posee además cátedras de ANITI en dos universidades con gran prestigio a nivel mundial, como lo son la de Manchester y la de Touluse,

Cesar Hidalgo: from Harvard University "We pass on this message to @sebastianpinera

" #RenunciaPiñera pic.twitter.com/udy7fbF3AT

— PIENSA.PRENSA (@PiensaPrensa) October 21, 2019