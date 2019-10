Conoce al Chileno que trabaja en Silicon Valley creando soluciones para el cambio climático

Joan Leal es un chileno que vive en la icónica ciudad de Estados Unidos dedicado a la creación de proyectos relacionados con el cambio climático.

En el marco de las Charlas "Ciencia sin Ficción" pudimos conversar con Joan Leal, un ingeniero y científico chileno que actualmente está en Silicon Valley en Estados Unidos generando diversos proyectos que tienen como fin buscar soluciones para enfrentar el cambio climático.

Actualmente esta área de la ciudad de San Francisco es donde se encuentra la mayor cantidad de sedes de compañías emergentes relacionadas con la tecnología y ciencia, entre las que destacan Google, Apple y Facebook entre otras más.

Es por esto que, quisimos saber cual es la actividad en la que Leal se encuentra trabajando en la actualidad, además de conocer en detalle que significa crear y desarrollar proyectos de innovación en una de las ciudades más llamativas del último tiempo.

Chileno en Silicon Valley

FW: ¿Cómo fue tu camino antes de establecerte en Estados Unidos?

JL: "Yo soy originario de la ciudad de Talcahuano, en la Región del Bío Bío, estudie en el Liceo de la Asunción e hice gran parte de mi vida acá. Desde niño siempre tuve un interés centrado en la física y las matemáticas y siempre quise ser científico. Terminé estudiando en la U de Concepción Ingeniería civil por esta pasión que tenía por la ciencia, aunque las carrera no estaba tan acorde con mi pasión, descubrí que en la Universidad los primeros 4 años nos entregaban muchos contenidos relacionados con la ciencia”.

"Luego por mi lado me dedique a estudiar mucha física, química y termodinámica y cuando egresé me dediqué casi 10 años a trabajar en consultorías en la ciudad de Santiago pero fue estando ahí que descubrí que yo buscaba lograr causar un impacto social mayor, por lo que me decidí a emprender en algo diferente. Fue en ese momento que me dedique a buscar lugares donde existen ecosistemas ya formados para el emprendimiento y la innovación, tratando de buscar no solo el desarrollo científico, sino que también el apoyo de financiamiento para realizar innovaciones que puedan generar un impacto social para el país".

FW:¿En ese momento descubriste Silicon Valley?

JL: "Así fue, estudie un año en la Universidad de Stanford y en ese lugar algo me cambió la cabeza, ya que fue ahí donde me enseñaron a emprender y prepararme para lo que actualmente hago. Entonces tomé la decisión de quedarme allá aprovechando las facilidades y formé una compañía que está tratando de combatir el cambio climático. La compañía se llama Oceanus y lo que hacemos es ofrecer una solución para la producción de agua en lugares áridos y semiáridas y al mismo tiempo almacenar energía, todo planteado con principios básicos de la física donde utilizamos tres componentes disponibles: el agua de mar, geografía local y la gravedad".

"En Silicon Valley pudimos levantar rápidamente capital ya que la idea recibió apoyo y esto es una de las ventajas de estar en un lugar así. Con el pudimos desarrollar la idea, hacer los estudios correspondientes, desarrollar el piloto y actualmente estamos desarrollando tres proyectos, el primero en el sur de California, el otro en el norte de México y el tercero en el norte de Chile".

FW: ¿Sobre que trata el actual proyecto que estás impulsando en el norte del país?

JL: "Uno de los proyectos que más rápido ha avanzado es el del Chile, algo que me llena de orgullo porque siempre quiero lo mejor para el país. Por confidencialidad no te puedo decir en qué lugar se encuentra todavía, pero se encuentra en el norte del país. Estamos pronto a cerrar una ronda de inversiones importantes para ese proyecto y en ese momento podremos hacerlo público".

"El enfoque principal del proyecto es entregar una solución real a la grave problemática de la sequía en el país, algo que sin duda marcará la agenda de hoy en adelante para todo lo que se haga en el país. En un par de meses más entregaremos de forma pública la información con respecto al proyecto, pero lo que intentamos hacer es tener una solución sustentable y combatir dos problemas grandes del cambio climático, los cuales son el suministro de agua y como almacenar las energías limpias".

FW: ¿Cómo miran a Chile los empresarios e inversionistas que se encuentran en aquel lugar?

JL: "Actualmente los inversionistas extranjeros ven a Chile como un polo de desarrollo, transformándose sin duda en la plataforma para Latinoamérica., Cuando yo les dije a los empresarios norteamericanos que era chileno y les propuse que hiciéramos un proyecto en el país, recibí inmediatamente una respuesta positiva por parte de ellos".

"El hecho de que ahora el país tenga un Ministerio de Ciencia y Tecnología ayuda bastante para que se lleven a cabo más proyectos de este tipo en Chile. Yo te lo puedo afirmar, la visión que se tiene desde afuera a nuestro país es mucho más de lo que la mayoría de nosotros piensa".

FW: Finalmente ¿Qué significa vivir en una ciudad tan próspera como lo es Silicon Valley?

JL: "Mira es mucho más fácil y real de lo que se piensa, en Silicon Valley la comunidad latina es mucho más grande de lo que se cree y además existe una red de apoyo alrededor de ella. Por otro lado, la comunidad chilena no es tan pequeña y además existe mucho estudiantes nacionales asociados a diferentes Universidades haciendo cosas interesantes por allá. En general existe una comunidad grande de latinos y también Chilenos, y lo interesante de esto es que todos se encuentran haciendo algo, ya sea trabajando en las grandes empresas de tecnología como Google, Facebook y Apple, o están emprendiendo".

"Lo interesante de estar viviendo en Silicon Valley es que es tan multicultural, que uno siendo chileno, no te sientes para nada internacional y el concepto de meritocracia realmente funciona. Si tu idea tiene sentido y es buena siempre serás escuchado y eso marca una diferencia gigante con respecto a otros lugares del mundo".