Chileno ganador de un Oscar: "es un orgullo estar en el espectro de Disney"

Gabriel Osorio nos habla de la nueva serie Guitarra y Tambor, de su productora Punkrobot.

Recién ayer nos enterábamos del acuerdo comercial entre la productora chilena de animación Punkrobot, y Disney, en una movida que estuvo bien escondida de los medios.

Ellos fueron los ganadores del primer Oscar que se ha ganado Chile, gracias a su cortometraje animado "Historia de un Oso" y desde ahí sus pergaminos se han hecho notar.

Uno de los cabecillas de la productora y director de la cinta ganadora del premio de la Academia, Gabriel Osorio, en el contexto del lanzamiento del nuevo computador de Asus, habló con nosotros sobre el momento actual de su empresa de animación.

FW: Cuéntanos cómo se sienten sobre el acuerdo de Punkrobot con Disney…

GO: Nosotros estamos felices, era un trabajo que se viene desarrollando con Disney de hace un tiempo y ahora recién pudimos contarlo, porque ya está cerrado el acuerdo.

Para nosotros es un tremendo avance poder mostrar nuestra animación a los niños de toda Latinoamérica, eso es lo que nos tiene más felices y sobre todo, como el mensaje de la serie (Guitarra y Tambor) que es sobre diversidad, creemos que es algo súper importante.

FW: Se viene Disney + y toda esta nueva ola de la empresa con contenido, Gabriel ¿Qué se siente ser parte de esto?

GO: Para nosotros es un orgullo estar en el espectro de Disney. Aún no sabemos exactamente cuándo va a salir, pero es un orgullo que animación chilena esté presente también y que no todo sea "de afuera"

FW: ¿Sienten ustedes que, con cosas como estas, estén abriendo camino para otros animadores y estudios nacionales?

GO: Yo creo que en el fondo, nosotros de alguna manera estamos demostrándole a toda Latinoamérica y a nosotros mismos también que se puede, que no es solo un sueño o algo imposible, ya sea ganarse un Oscar o poder llevar tus contenidos a nivel continental, es algo que se puede y que solamente depende de uno, de las ganas y el empeño que uno le ponga.

FW: ¿Audiencia, premios o aprobación de los pares, Gabriel?

GW: ¡Audiencia! Lo que nosotros hacemos en Punkrobot es trabajar pensando en nuestra audiencia, que en este caso, Guitarra y Tambor, trabajamos pensando en los niños.