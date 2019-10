Democratas piden a CEO de Twitter que suspenda cuenta de Donald Trump por amenazas

Donald Trump seguramente pasará a la historia como un Presidente que utilizó su cuenta personal de Twitter como una herramienta para coaccionar su elección y manipular el ambiente en su gobierno.

No son pocas las ocasiones en las que el mandatario ha utilizado esta red social como plataforma y ancla para manifestar sus posturas y alterar la dinámica global.

Ahora con el proceso de impeachment en su contra no ha sido la excepción y sus publicaciones son cada vez más incendiarias.

En razón de ello, mediante una carta oficial, la senadora demócrata Kamala Harris ha exigido públicamente a Jack Dorsey, CEO de Twitter, que suspenda la cuenta de Trump.

INBOX: Kamala Harris pens formal letter to Jack Dorsey asking him to kick Trump off Twitter, writing "these are blatant threats. We need a civil society, not a civil war. pic.twitter.com/zbC4dKUyEu

— Alex Thomas (@AlexThomasDC) October 2, 2019