CEO de Disney da respuesta brutal a Scorsese y Coppola sobre su odio a Marvel

Todo comenzó como un comentario casi pretencioso de un director con amplio legado. Pero el pleito entre Martin Scorsese y Marvel está llegando cada vez a proporciones más inimaginables.

La cosa comenzó a ponerse seria cuando los propios directores y actores protagonistas de las cintas usaron sus redes sociales para marcar su postura.

Llevando todo a otro nivel cuando Francis Ford Coppola se unió a su amigo cineasta para ahora llamarlas "despreciables" a estas películas.

Esta nueva agresión no pasó desapercibida para el CEO de Disney, Bob Iger, quien apareció públicamente para unirse a la trifulca con una respuesta brutal, cuyas consecuencias aún están por conocerse.

Dada la cantidad de puntos que aborda y las alusiones que marca, ponemos aquí una traducción completa de su extensa declaración para el Wall Street Journal:

Me reservo la palabra "despreciable" para alguien que cometió un asesinato en masa. Estas son películas. Quieren quejarse de las películas, ciertamente es su derecho.

Bueno, no me tiene incómodo. No lo tomo como algo personal. Excepto que… que sí me molesta en nombre de las personas que trabajaron en esas películas.

Bueno, en primer lugar, no ven cómo reacciona la audiencia ante ellos. Tienen derecho a sus opiniones. Francis Ford Coppola y Martin Scorsese son dos personas que tengo en la más alta estima. En cuanto a las películas que han hecho, las cintas que me gustan. Las películas que todos hemos visto. Pero cuando Francis usa las palabras "¿esas películas son despreciables?"

¿A quien le esta hablando? ¿Se refiere a Kevin Feige, quien dirige Marvel? ¿O a Taika Waititi, quien dirige, o Ryan Coogler, quien dirige por nosotros? ¿O Scarlett Johansson o Chad Boseman? Podría nombrar a varias personas… ¿Qué tal Robert Downey Jr.?

No lo sé. No entiendo. Parece tan irrespetuoso con todas las personas que trabajan en esas películas que están trabajando tan duro, igual que los individuos que trabajan en sus películas y están poniendo sus almas creativas en juego.

¿Me estás diciendo acaso que Ryan Coogler haciendo Black Panther está haciendo algo más o menos que lo que Martin Scorsese o Francis Ford Coppola han hecho en alguna de sus películas?

Ok, ya. Sí, lo dije.