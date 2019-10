CDMX: Así es como se trafica con tarjetas ilegales dentro del Metro

La CDMX no es ajena a las ventas ilegales de básicamente cualquier cosa, y eso incluye, obviamente, a las tarjetas de transporte público.

Las tarjetas de transporte de la CDMX se han vuelto parte de la conversación cotidiana hoy en día. Eso gracias a que todas las que tenemos están por dejar de funcionar y solamente podremos usar las nuevas tarjetas. Pero no todas las personas han decidido seguir la reglas y se han aprovechado de un error en el sistema. Así es como lo reportan en Publimetro.

Quien no tranza…

Hay ciertos grupos de personas que no solamente se encargan de recargar tarjetas, sino que lo hacen de manera ilegal. Esto se hace al recargarlas usando un software similar al que se usa en las estaciones del metro y metrobus.

Pero no solamente se quedan en recargarlas para beneficio propio, sino que las comercializan. Pero no es que tengan un puesto con un gran letrero en donde vendan las tarjetas, puesto que debes saber con quién hablar y quedar en un lugar para hacer la transacción.

Curiosamente, estas se pueden encontrar en perfiles de Facebook y se venden desde 50 a 60 pesos con un saldo de 120 pesos. Aunque no se especifica el lugar en donde se venden, una vez que te pones en contacto con uno de estos perfiles, te citan en alguna estación para realizar la venta. Curiosamente, también te piden una tarjeta sin fondos a cambio de la tarjeta que te darán.

Pero no aceptan cualquier tarjeta, sino que se debe cambiar una de las más recientes, claro, no la nueva. El asunto es poder clonarlas, por eso no aceptan las tarjeta viejas. Pero cuando no puedas dar una tarjeta de reciente generación, te la pueden vender en 80 pesos.

Esto es justamente lo que se busca eliminar con la nueva tarjeta de la CDMX. La cual supuestamente está protegida en contra de ese tipo de recargas ilegales. Solamente queda esperar a ver si es que no logran encontrar la manera de romper ese bloqueo.