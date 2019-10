Crean llamativa carta tipo "Mitos y Leyendas" con icónica foto de las marchas en Chile

Una llamativa publicación del sitio en Facabook llamado Custom, quienes se encargaron de realizar una carta personalizada que los llevó a convertirse en virales estos últimos días gracias a una magistral creación.

Se trata de una carta llamada "Fe sin límites", que es una trabajo con un borde troqueleado la cual tiene una imagen central viralizada donde se puede apreciar la imagen icónica obtenida el pasado día viernes cuando se desarrolló en la ciudad de Santiago de Chile.

En esta fotografía se puede ver la estatua del General Baquedano, ubicada en la plaza Italia, con una gran cantidad de manifestantes quienes con banderas se ubicaron en ella con un gran atardecer de fondo, transformándose en una imagen representativa durante la marcha.

Esta nueva carta, inspirada en las tipo Oro del juego "Mitos y Leyendas", corresponde a un "Talismán" y dice que "Fe sin límites" puede ser jugada en cualquier momento de la partida con la que podrás anular a otra de forma inmediata.

Dentro del mensaje descriptivo que trae la carta se puede encontrar el siguiente mensaje "El aire era extraño, y la represión estaba presente, Pero no terminaron, jamás vacilaron", se logra ver en la llamativa carta para la colección.

Sin embargo, desde Custom informaron a ADN que esta versión llamativa de la carta no se encuentra a la venta, dado que todavía esperan el permiso de la autora de la fotografía para que la imagen pueda ser distribuida a través del comercio.

Recordemos que esta imagen fue captada en el contexto de la masiva marcha que ocurrió el pasado viernes donde llegaron a la plaza Italia y sus alrededores un total de 1.200.000 personas quienes tenían como motivación e insignia el pedir a las autoridades ser escuchados y luchar por un país más justo tras los complejos momentos que vive actualmente Chile.

Sin embargo, a raíz de la confusión que se produjo por la creación de esta carta Custom ha entregado la siguiente declaración "Estimados, en relación a los eventos vividos en las últimas 72 horas…. Hoy aparecen noticiarios afirmando que la carta creada en cuestión estaba siendo creada por mitos y leyendas… Esto no es así….No me sorprende que noticiarios copien noticias que vendan…. Sin siquiera darse un mínimo tiempo de investigar.La autora de la fotografía compartió su opinión en instagram, la cual respeto y vuelvo a repetir… No se realizará la carta.Envíe correo a mitos y leyendas para aclarar todo lo sucedido. Abrazos y gracias por seguir!!".