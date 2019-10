Increíble: un carro de catering se sale de control en una pista de aterrizaje

Los pasajeros del Aeropuerto Chicago O’Hare International vivieron, el pasado lunes, un inusual espectáculo que pocas veces se ve en una pista de aterrizaje. Un operario de equipajes embistió su vehículo de carga contra un “carrito de catering”, poco antes de que el vehículo se saliera de control y causara destrozos el tren de aterrizaje de una aeronave.

El pasajero Kevin Klauer, director Ejecutivo de la Asociación Americana de Osteopatía, logró grabar un vídeo completo del incidente desde la misma terminal del aeropuerto y lo colocó en su cuenta en Twitter @Emergidoc.

Por razones que aún se desconocen, el carro que se usa para aprovisionar los aviones de comida y bebida se salió completamente de control, moviéndose de forma errática y en círculos cerca de un avión que se encontraba estacionado.

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz

