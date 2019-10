Carlberg prepara una botella de cerveza hecha de papel

Para ayudar a la ecología y a la naturaleza misma, la marca de cerveza Carlsberg se encuentra trabajando en botellas hechas con papel.

La cerveza es una de esas bebidas que no solamente hacen que las personas sonrían al tomarla, sino que a veces también crea consciencia ambiental en la población en general. Justo como lo que intenta hacer la cervecería Carlsberg, quienes están implementando botellas de papel para sus productos. Así es como lo reportan en CNN Business.

Unas botellas especiales

Fuera de lo que positivo que este cambio representa, las botellas de cerveza se ven muy raras, casi como si fueron un licuado o algo similar. Pero no cabe ni la menor duda que ayudaría muchísimo a la naturaleza.

Por el momento, las botellas son solamente prototipos, por lo que no se han implementado realmente en ninguno de los productos de Carlsberg. Pero esto podría significar un antes y un después en la industria cervecera. Sobre todo porque sería completamente biodegradable.

La energía y eficiencia de la tecnología que estamos usando reduce las emisiones de carbón comparada con los procesos de otros productos.

Dijo Myriam Shingleton, vice presidente del grupo de desarrollo de Carlsberg.

Así que dentro de poco podríamos comenzar a ver una tendencia en la manera en que se transporta esta bebida. Recuerda que el verdadero sabor de una cerveza se puede apreciar cuando se sirve en una pinta o un tarro. Puesto que las botellas se encuentran justamente para ayudar a no alterar el sabor hasta que este sea servido. Por lo que no te preocupes por el hecho de tomar directamente de la botella, esas cosas no se hacen.

Por otro lado, esta nueva botella viene en dos presentaciones, las cuales aún se encuentran en desarrollo. La primera está forrada con una ligera capa de plástico PET reciclado, lo que impide que la cerveza tenga contacto con el papel. Mientras que la segunda versión tiene un revestimiento de base biológica.

Sea cual sea la que termine en el mercado, esperamos que llegue pronto.