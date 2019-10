Capcom anuncia colaboración entre Monster Hunter y Resident Evil

Capcom recientemente comenzó a recuperar la magia que lo caracterizaba. Y es que después del enorme fracaso que resultó ser Marvel vs Capcom Infinite, tuvieron que cambiar su estrategia. La cual ahora es, literalmente, hace juegos buenos, de nuevo. Y uno de sus más grandes juegos es Monster Hunter World, el cual acaba de recibir su nueva expansión: Iceborne. Es justamente en esta que llega la siguiente colaboración de franquicias, esta vez con Resident Evil. Así lo anunció la compañía en su Twitter.

Esta enorme, rara y épica colaboración entre dos de las más grandes franquicias de Capcom está llena de sorpresas. Las cuales incluyen pero seguramente no están limitadas a lo siguiente:

Es más, no me creas nada, ve el video por tu cuenta y maravíllate de lo raro que es todo esto.

Leon and Claire join the hunt in #Iceborne. Watch out though: they're not the only ones wandering these parts… pic.twitter.com/32sAmYf5yq

