Diputada Camila Vallejo acusa a la derecha de estar "desesperada", e inventando tuits

"Ya no saben qué hacer para desprestigiarnos".

Las revueltas sociales, protestas y la política, hoy en día, tienen un protagonismo muy fuerte en redes sociales, donde las noticias falsas y más corren a gran velocidad. Camila Vallejo, Diputada del Partido Comunista acusa a través de sus redes que la derecha está "desesperada":

La derecha está sencillamente descontrolada y ya no saben qué hacer para desprestigiarnos. No les resultó con La Tercera ni con la teoría de la invasión alienígena…no insisitan que la gente no es tonta

Este tuit es absolutamente falso pic.twitter.com/Aamuhn4LxS — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) October 29, 2019

Dice: "La derecha está sencillamente descontrolada y ya no saben qué hacer para desprestigiarnos. No les resultó con La Tercera ni con la teoría de la invasión alienígena…no insistan que la gente no es tonta" y adjunta el pantallazo de un tuit supuestamente enviado por ella, que es completamente falso.

Al parecer las mentiras están a la orden del día en lo que respecta a inventar palabras y ponerlas en bocas ajenas, tal como le pasó a la Diputada Cariola:

Usuarios han redes han sugerido, incluso, que algunas pancartas llamando a protestar con violencia serían creadas por gente de extrema derecha, para incitar el caos y justificar el abuso policial, o que incluso vuelvan los militares a las calles.