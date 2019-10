Camila Flores denuncia intento de hackeo a sus redes sociales y cuentas personales

La Diputada de RN Camila Flores afirma además que durante los últimos días ha recibido amenazas de muerte argumentando que teme por su integridad.

La controversial Diputada de Renovación Nacional Camila Flores ha señalado que, durante los últimos días, ha recibido una serie de amenazas además de diversos intentos de hackeos a sus redes sociales y cuentas personales.

La parlamentaria acusó que estas amenazas las ha estado recibiendo a través de redes sociales, como también por vía telefónica, afirmando que la cantidad ya supera las cien y que la mantienen con una gran preocupación.

Recordemos que hace alguna semanas la Diputada, protagonizó un complejo momento con otro grupo de colegas en el Congreso cuando estas encararon al ahora ex ministro del Interior Andres Chadwick, mientras Flores se dedicó a defenderlo, causando gran molestia en la población.

Camila Flores y amenazas

Las palabras de la Diputada con respecto a su situación actual fueron las siguientes "En estos días he recibido cientos de amenazas de muerte, que donde me pillen me van a golpear, me van a matar, estas son amenazas violentísimas".

La parlamentaria continuó afirmando "Trataron de hackearme todas mis redes sociales, mi correo electrónico e incluso mi WhatsApp con mi número telefónico(…) han inventado un montón de mentiras, de post verdad, tratando de instalar frases o menciones que yo supuestamente había hecho".

Recordemos que en la actualidad y de forma publica la diputada se ha declarado defensora del Régimen Militar comandado por Augusto Pinochet y en muchas ocasiones ha causado malestar por sus declaraciones las cuales no tienen una buena aceptación por la gran mayoría de la ciudadanía.

La Diputada Flores afirmó que ya dejó todos los antecedentes de esta situación en manos de la justicia, donde supuestamente habrían autores identificados y la Fiscalía correspondiente ya estaría estudiando a estas personas involucradas en las amenazas a la controversial Diputada de Renovación Nacional quien durante estos días se ha mantenido en el ojo de la polémica.