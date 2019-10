¿Realidad o engaño? Un hombre captó en video 14 bolas de luz sobre el océano Atlántico

No es un capítulo de X-Files. Esto pasó en realidad, o al menos es lo que muchos creen. Un video de 14 bolas de luz flotando sobre el océano salió a la luz.

¿Están entre nosotros? Puede ser que sí. William Guy, un hombre de Carolina del Norte, asegura haber grabado no uno ni dos, sino 14 OVNIS flotando sobre el océano Atlántico. El video que da fe de esto fue subido a YouTube y para este momento ya es viral.

Sin embargo, muchos internautas no creen que esto sea real, o por lo menos, no que tenga que ver con alienígenas. Aunque, ya que nadie ha descubierto qué son, sí hablamos de un objeto volador no identificado. Dicho video ya está cerca del medio millón de visualizaciones.

¿Las 14 bolas de luz son aliens?

El video fue grabado el pasado 18 de septiembre. En los comentarios, Guy aclaró que vio estas bolas mientras iba de camino de la isla Ocracoke a Swan Quarters.

El video fue subido para reunir información al respecto y ver si alguien podía identificar los objetos voladores, ya que por la zona no hay tierra firme. Estaban simplemente flotando en medio del océano sin hacer nada. Después el barco en el que iba William se alejó.

Hasta el momento, muchos internautas han pensado en explicaciones, aunque ninguna convincente o definitiva. Nadie ha comentado haber visto el fenómeno además del camarógrafo. Aquí las imágenes.