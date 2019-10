¿No más Black Widow? Scarlett Johansson no sabe si pueda seguir con el personaje

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) pasa por uno de sus momentos más complejos. El cierre de la Fase 3 y la aparente despedida de personajes cruciales ha dejado a los fans con muchas dudas e incertidumbres. De hecho una de las mayores incógnitas reside justamente sobre Black Widow.

Todos vimos lo que le sucedió a ella en Avengers: Endgame, sin embargo Marvel Studios se encuentra en pleno proceso de producción de una película enfocada exclusivamente en el personaje.

Se ha especulado mucho si se tratará o no de una secuela. O si tendrá alguna narrativa enredada que permita avanzar con su arco independientemente de quién lo interprete.

Pero ahora se cierne una nueva duda, y es que Scarlett Johansson ya manifestó su relativo cansancio dedicándose a este personaje. Lauren Zima, reportera de Entertainment Tonight entrevistó a la actriz brevemente y esto fue lo que dijo:

The wonderful #ScarlettJohansson says the new #BlackWidow will finally give fans 'closure' #scarjo pic.twitter.com/fIi1pLmtHj

— Lauren Zima (@laurenzima) October 17, 2019