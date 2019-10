Bill Murray pide trabajo en un restaurante P.F. Chang's, es contratado y rompe internet

Bill Murray es una de las personalidades más extravagantes de Hollywood, en donde su fijación por aparecer de la nada en fiestas y cometer actos de locura lo convierten ocasionalmente en un fenómeno viral digno de muchas risas y admiración.

El actor tiene su estatus de leyenda de culto gracias a cintas como Ghostbusters o Groundhog Day, pero se ha mantenido vigente gracias a detalles como el que ahora les presentamos.

En donde al muchacho se le ocurrió solicitar empleo como empleado, al parecer mesero, en un restaurante de la cadena de comida asiática P.F. Chang's. Así lo reveló el propio Murray para el podcast de 3 Girls, 1 Keith:

Y bastaron esas palabras para que reventara todo. Los principales medios de entretenimiento tomaron la nota y se expandió hasta la gente del corporativo de P.F. Chang's.

Como sería de esperarse no tardaron en responder y usaron la propia cuenta de Twitter de la cadena de restaurantes para anunciar que Bill Murray había quedado contratado:

Bill, you're hired! When can you start? #billmurray https://t.co/1VOAbguvsO

— P.F. Chang's (@PFChangs) October 29, 2019