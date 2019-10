La relación entre Bill Gates y Jeffrey Epstein fue más cercana de lo que creíamos

Bill Gates tuvo una serie reuniones en los últimos años con Jeffrey Epstein, el multimillonario que fue condenado por tráfico de menores y que se suicidó en su celda en agosto de este año. La información revelada por The New York Times contrasta con la versión del fundador de Microsoft, quien le había dicho a The Wall Street Journal que no había tenido "una amistad o una relación de negocios con él".

Según cuenta el medio de comunicación, Gates ha hecho lo posible para no verse vinculado con Epstein. Sin embargo, se compartieron documentos que demuestran lo contrario. En realidad los dos millonarios sí se habrían visto en varias ocasiones y sostenido una reunión hasta altas horas de la noche. Esto, incluso después de que Epstein estuviera por primera vez en la cárcel en 2008 al solicitarle prostitución a una menor de edad.

Dos trabajadores de Bill Gates son importantes en esta historia: Melanie Walker y Boris Nikolic. La primera conoció a Epstein en 1992, seis meses antes de su graduación de la Universidad de Texas. En ese entonces el difunto empresario era asesor de Les Wexner, dueño de Victoria's Secret. En esa ocasión incluso le ofreció una audición como modelo. Parece que Walker no aceptó la propuesta, pero cuando se graduó, empezó a trabajar para él e inclusive fue su asesora de ciencia desde 1998. Después, en 2006, ella terminaría uniéndose a Bill & Melinda Gates Foundation.

En su nuevo trabajo Walker se hizo amiga de Nikolic, quien era el asesor científico de la fundación. Ya que Walker se mantuvo en contacto con Epstein, se lo presentó a Nikolic, con quien tuvo una relación "amigable". Ambos actuaron como intermediarios entre Gates y Epstein.

La primera vez que ambos millonarios se vieron fue en 2011 en la casa de Epstein. Allí se reunieron con Eva Andersson-Dubin, una ex-Señorita Suecia. La reunión duró hasta altas horas de la madrugada, y se confirmó que la pasaron muy bien. En correos enviados por Epstein frecuentaron comentarios como "Bill es genial!"; mientras que en los de su autoría, Gates reconoció la belleza de Andersson-Dubin y la inteligencia del otro empresario.

Exclusive: @BillGates has done his best to minimize his connections to Jeffrey Epstein.

But a @nytimes investigation found that their relationship is more extensive than previously known. by @FlitterOnFraud @JamesStewartNYT https://t.co/yCVwwDGhOV

— David Enrich (@davidenrich) October 12, 2019