Belle Delphine, conocida por vender agua de su tina, dice haber sido arrestada

Hace tiempo que no hablábamos de la reconocida cosplayer y "emprendedora" Belle Delphine, quien alcanzó fama mundial por vender el agua de su tina.

Ahora, la famosa chica, que al parecer y por la cantidad de seguidores que tienen en sus cuentas y el arrastre que tienen sus noticias, ya es toda una celebridad, dice haber sido arrestada.

Rumores indicaban que la policía del Reino Unido la había apresado por el tema del agua:

El tema es que según Mashable, esta foto podría ser una simple broma de la atencional modelo, ya que las fotos de donde supuestamente la tomaron no tendrían esa marca de agua.

Posteriormente, subió esta serie de fotos a Instagram y explicó la verdadera razón de su supuesto arresto:

I stg this girl came to my party and stole my hamster. I have no idea why, or who tf does that? I spray painted the fucc out of her car and got arrested, at least I got my hamster back. bitch pic.twitter.com/UoKbZ4XTaU

— Belle Delphine (@bunnydelphine) October 8, 2019