Barbarita Lara: "En el mundo científico las mujeres nos tenemos que ultra validar y eso lo encuentro estúpido"

Conversamos con Barbarita Lara, actual científico e investigadora chilena perteneciente a la lista mundial el MIT con innovadores menores de 35 años.

La Ingeniera informática y científico chilena Barbarita Lara ha sido reconocida en el mundo de la ciencia nacional durante los últimos años gracias a la creación de un sistema de información que permite a las personas recibir datos a través de un smartphone cuando ocurre alguna emergencia o catástrofe natural.

Este sistema de comunicación utiliza un algoritmo de alta frecuencia el cual permite enviar todos los datos en forma de audio y por esto puede ser distribuido a través de ondas de radio, generando un llamativo puente entre el mundo analógico y el digital.

A raíz de ese trabajo, Lara fue incluida en la lista mundial de los innovadores menores de 35 años del MIT, siendo reconocida a nivel mundial por su particular creación en el mundo de las comunicaciones.

Es por esto y otros temas más que en el marco de las charlas "Ciencia sin Ficción" conversamos con Barbarita quien nos detalla como ha sido su vida luego de dar esta gran salto personal como profesional.

El mundo científico para las mujeres

FW: ¿Cómo surgió la idea para crear este importante sistema de comunicación?

BL: "El terremoto del 2010 fue el primero que yo sentí, ese día te lo juro que yo presentía que podría ocurrir un temblor grande, incluso se lo comenté a familiares y amigos y ninguno me creía. Luego cuando ocurrió el sismo me desesperó que no pudiera comunicarme con nadie, ya que no existía el Internet que hay hoy, ni tampoco había ninguna radio nacional disponible".

Luego, logré captar una radio argentina y ahí me enteré de todo. En ese momento sentí un poco de indignación con el hecho de tener que entrar a una radio de otro país para saber lo que pasaba en el nuestro. En ese momento tuve todo un pensamiento técnico en el cual pensé: "Se bajó todo el espectro electromagnético de las radios en el país, y ahí se me ocurrió la idea de que existía un problema al cual había que entregarle una solución de manera pronta. !Tengo que hacer algo!".

FW: Luego del éxito con tu creación ¿ Qué se siente pertenecer a la lista de los 35 innovadores del MIT Technology Review?

BL: "Se siente algo demasiado increíble, estuve más de un año sin detener mis actividades con respecto a esto. Pero todavía recuerdo que me llegó un email donde anunciaban que ahora formaba parte de esta lista y me invitaron a participar en todas sus actividades. Me dijeron que pertenecía al grupo de las personas más innovadoras más influyentes del mundo, y me invitaron a compartir con todos los demás. Es algo que me alegra y además me da orgullo, ya que representa a tu país en una larga lista y es lindo eso".

Yo el año pasado era la única mujer de Latinoamérica que estaba en la lista y es un orgullo poder llevar nuestra bandera en la lista de la innovación tecnológica y yo pienso de que hay que creerse el cuento de que en Chile somos uno de los países más innovadores del mundo y es lo mejor pertenecer a esta lista porque podemos enterarnos de todas las tecnologías emergentes que están marcando tendencias en el mundo".

FW: ¿Cambió tu vida luego de este reconocimiento?

BL:"Hacer esto me cambio la vida, pero no fue un sueño de niña, claramente cambió mi vida pero yo jamás imagine que crear esto me iba a dejar involucrada en aquella lista de innovadores a nivel mundial".

"Es más, en esta lista podemos encontrar a al creador de Facebook, de Google, grandes próceres de la ciencia y tecnología y pertenecer ahí es bastante increíble para mí todavía, en algunas ocasiones todavía no me lo creo".

FW: ¿Cual es entonces el sueño de tu vida?

BL: "Mi sueño es construir un mundo mejor, hacer algo que pueda impactar al sistema hackeandolo desde adentro, si es necesario ingresar a la industria, si tengo que entrar en la política o cualquier cosa para poder romper el sistema de adentro lo voy a hacer, por eso he estado luchando y fue una de las grandes razones por las cuales me quede en Chile , necesitamos más, necesitamos más recursos para investigadores, más financiamiento para la ciencia y tecnología, pero sobre todo debemos comprender que el país no va a crecer su no existe una alianza entre la industria, la academia, Gobierno y más que eso, que se entienda que todos debemos ir para el mismo lado y se ordene todo, hay mucho por hacer y mejorar aún".

FW: ¿Que piensas del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología?

BL: "Creo que el Ministerio de Ciencia y tecnología va ayudar mucho ahora a organizarnos y para mí es un sueño que se haya implementado, confío en los Ministros ya que veo un real interés por mejorar las cosas y si es necesario aprender, siempre tenemos que saber que todos siempre estamos en constante aprendizaje y nadie es dueño de la verdad y si hay que hacer algo en conjunto hagámoslo, pero bien".

FW: Cambiando de tema ¿Consideras que existe brecha de genero en el mundo de la ciencia?

BL: "Lo que yo he visto es que en el mundo científico las mujeres nos tenemos que ultra validar y eso lo encuentro estúpido, porque por ejemplo en los hombres no tienen necesidad de hacer esto y yo personalmente encuentro bastante estúpida esta situación. A nosotras nos preguntan siempre el cómo llegaste hasta acá, es una especie de cuestionamiento pero considero que esto es raro para los tiempos que corren, ya que nosotros muchas veces tenemos que luchar para que nos den el poder para salir y aplicar las tecnologías que hemos aplicado, y eso sí que está mal".

"Otra de las cosas que me molesta es que seguimos teniendo diferencias de salarios, ya que tenemos personas que están haciendo exactamente lo mismo en laboratorios y no están recibiendo la misma plata y aunque no lo creas esto pasa mucho en el entorno de la ciencia. Esto está muy mal y nunca tenemos el mismo reconocimiento, somos menos porque estamos vistas de esa manera, no porque seamos menos en cantidad, ya que siempre las mujeres hemos estado pero yo estoy segura que con todo el trabajo que estamos haciendo en todos los niveles esto debería cambiar pronto".