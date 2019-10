Avengers Damage Control, Marvel escala en el mundo de la realidad virtual

View this post on Instagram

Io che vedo la notifica con scritto "Marvel Studios' Avengers" e allora vado a pensare che stiano anticipando di 4 anni un film. Comunque, Damage Control sarà un esperienza in realtà virtuale disponibile dal 18 ottobre nelle postazioni VOID, quindi non è un gioco per console come PlayStation o Xbox o AHAHA Switch. La trama è semplice: Shuri ha combinato le tecnologie Stark a quelle Wakandiane. Un cattivo di nostra vecchia conoscenza vuole impadronirsene e se gli Avengers non interverranno, queste armi finiranno nelle mani sbagliate. Possiamo giocare con Ant-Man, Doctor Strange e asltri personaggi. Non so se Iron Man ci sarà dato che è sviluppato in collaborazione coi Marvel Studios e vista la presenza di Shuri, è probabile che ci sia una certa continuità con i film. Ci scometto tutto che sarà un contesto post-Endgame. Le armature comunque ci sono… quindi boh. Che poi io in una postazione VOID non ci andrò mai e farci pure il post sopra è divertente. Comunque la fusione Wakanda-Stark è da inserire nei film, ORA ~Lore #marvel #geek #marvelitalia #avengers #xmen #serietv #supereroi #dc #dccomics #ironman #captainamerica #vr #culturapop #film #movie #marvelstudios #starwars #cinema #avengersdamagecontrol #videogiochi #mcu #superhero #avengersendgame #videogames #games #comics #fandom #disney #recensione #instaitalia