México: Pésimas noticias, AT&T comenzará a cobrar un cargo extra a partir del 1 de noviembre

El cargo de AT&T será para aquellos que han adquirido su celular en pagos junto a su plan de datos, aunque darán algo a cambio.

AT&T es una de las principales compañías de telefonía en México, aunque ahora será un poco más costosa para algunos de sus clientes. El cargo que se aplicará anualmente comenzando a partir del 1 de noviembre no será para todos los usuarios. Esto es lo que debes saber.

El nuevo cargo de AT&T

Los mexicanos usuarios de la compañía americana comenzarán a pagar un nuevo cobro. Este será aplicado únicamente a aquellos que sacaron su celular a plazos junto a su plan de datos AT&T Consíguelo-Compártelo. y comenzará el 1 de noviembre de este año. Es decir, en unos días.

Aunque no será el último. La idea es que el cobro continue anualmente con el concepto de "cargo por equipo diferido". El monto total será de 225 pesos, y aunque no es mucho, es algo con lo que la mayoría no contaba. Esto continuará p¡mientras el plan con el equipo diferido siga vigente. Eso sí, no todo es "tan" malo. Cada que se realice el cobro, se abonará 1GB de datos a tu plan.

¿Feliz Navidad?