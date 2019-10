Astrónomos chilenos opinan sobre ganadores del Premio Nobel de Física 2019

Luego de que hoy Martes 8 de octubre la Real Academia de Ciencias de Suecia diera a conocer a los ganadores del Premio Nobel de Física para este 2019, conversamos con dos astrónomos en chile para saber su opinión con respecto a los galardonados astrónomos.

Este año el premio fue para James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz y su investigación trata sobre una comprensión mayor de la estructura e historia de cómo comenzó el Universo hace miles de millones de años, como también el hallazgo del primer planeta que orbita una estrella del tipo solar fuera de nosotros.

A raíz de esto, le consultamos a Domenico Sapone, Cosmólogo del Departamento de Física FCFM en la Universidad de Chile y Teresa Paneque, Astrónoma de la misma institución y además investigadora de CATA.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019