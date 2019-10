La aspirina sería el nuevo remedio para proteger los pulmones de la contaminación

Un estudio sugiere que la aspirina puede ayudar a combatir los efectos de la contaminación generados en los pulmones.

Tomar una aspirina al día tiene una larga lista de beneficios y no solo relacionados con el corazón o el dolor de cabeza. También puede prevenir el cáncer de colon, combatir la depresión y hasta puede acabar con la caspa.

Pero, un reciente estudio indicó que una dosis de aspirina podría proteger los pulmones de la contaminación.

La contaminación aérea daña el organismo de diversas maneras, tanto a corto como a largo plazo. Una de estas formas es a través de la irritación e inflamación de las células pulmonares.

El efector protector de la aspirina

Los autores de un nuevo estudio, publicado en el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, indicaron que la aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) puedan tener un efecto protector en los pulmones.

Los investigaciones señalan además que el uso diario de la aspirina está relacionado con un menor riesgo y una progresión más lenta de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección pulmonar que se caracteriza por una inflamación crónica que puede ser causada por contaminantes aéreos como el humo del tabaco.

Seguimiento a los veteranos

La investigación se realizó a más de 2.000 veteranos que viven en el área metropolitana de Boston desde la década de 1960, y entre las cosas que han estudiado estuvo su función pulmonar. Además, desde 1995 se midió la calidad del aire del área.

“Nuestros hallazgos sugieren que la aspirina y otros AINE pueden proteger los pulmones durante picos de contaminación aérea”, dijo el autor principal de la investigación Xu Gao, científico en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.

“Por supuesto, sigue siendo importante minimizar nuestra exposición a la contaminación aérea, que está vinculada a una serie de efectos adversos para la salud, desde cáncer hasta enfermedades cardiovasculares”, apuntó.

Sin embargo, los autores dicen que se necesitan estudios mayores, incluidos ensayos aleatorios, antes de que estos medicamentos se puedan vender como una ayuda contra la contaminación.