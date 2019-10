Aprende algo dinero: Joker 2 ya estaría preparando su preproducción

Surgen rumores de una fuente confiable al interior de Warner Bros. ya tienen todo listo para arrancar con la preproducción de Joker 2.

"El bromas" es tal vez la película que le regresó por completo la credibilidad a Warner Bros. y su Universo Extendido de DC. Así que no debería extrañarnos que el estudio esté ansioso por capitalizar la situación con una secuela, una Joker 2. Aunque la cinta original haya cerrado de forma redonda.

Pero todos sabemos que a Hollywood le encanta el dinero y los amigos de We Got This Covered afirman que al interior de Warner ya tienen todo prácticamente listo para comenzar con la segunda parte de la cinta de Joaquin Phoenix:

¿Habrá Joker 2?: Joaquin Phoenix no se niega a la posibilidad El actor ha sido cuestionado directamente sobre la posibilidad de filmar Joker 2 y resulta que no rechaza la idea.

Una secuela de Joker está en las primeras etapas de desarrollo en Warner Bros, con el estudio completamente intentando continuar el camino de Arthur Fleck a la infamia.

Es lo que afirma la publicación. En donde claramente señalan que el desarrollo del proyecto ya está arrancado. Lo que significaría que sería sólo una cuestión mínima de tiempo antes de que se anuncie formalmente la preproducción de todo.

Desde el estreno de la cinta se viene cuestionando al director, al protagonista y otros involucrados si han considerado hacer Joker 2.

En todos los casos la respuesta ha sido ambigua, sin cerrarse a la posibilidad de que se haga. Así que ahora todo parece alinearse para volverse cierto.