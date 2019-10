Apple TV Plus ficha a Alfonso Cuarón como director exclusivo luego del rechazo de JJ Abrams

Apple TV+ no pudo cerrar un trato con JJ Abrams en junio de 2019. Pero por fin encontró un sustituto: Alfonso Cuarón. Quién producirá varias series.

Apple TV Plus la plataforma de streaming desarrollada para competir contra Netflix y Disney+, se encontraba desesperada por contratar a un prestigiado director que respaldara este nuevo servicio.

Hace pocos meses de descubrió que la compañía cortejaba a JJ Abrams, quien los rechazó para mejor firmar un acuerdo con Warner.

Bad Robot, la productora de J.J. Abrams habría cerrado multimillonario trato con WarnerMedia Fin a la teleserie.

En aquel momento los rumores apuntaban a que las exigencias de Apple TV Plus en cuanto a la exclusividad eran demasiadas para el cineasta, así que prefirió irse con la competencia.

Pero la plataforma ha fichado por fin al mejor relevo que pudieron haber encontrado: Alfonso Cuarón. El director mexicano tuvo un año de grandes reconocimientos gracias a ROMA, la cinta exclusiva de Netflix, que les valió el Óscar a mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía.

No se sabe de manera concreta cuánto dinero se involucró en el acuerdo. Pero todo apunta a que tendría parámetros similares a los que Apple TV Plus buscaba con JJ Abrams.

De modo que Cuarón y su productora Esperanto estarían en exclusiva con la plataforma durante varios años; produciendo contenidos diversos, entre series y películas.

En donde el director intervendría directamente, en algunos casos incluso detrás de cámaras. Aunque no se sabe aún bien en qué producciones.

Alfonso Cuarón tiene una amplia trayectoria en varios géneros, aparte de ROMA ha creado algunas obras populares como Gravity y Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

Así que el acuerdo tiene mucho potencial.