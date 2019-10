Se filtra la nueva apariencia de Sonic The Hedgehog en su película

Sonic The Hedgehog y su película recibieron una oleada gigante de críticas por la apariencia del protagonista.

La rabia de los fanáticos fue tal que los productores de la película tuvieron que aplazar todo para trabajar en cómo se ve el protagonista, dejando el trailer (en la nota arriba), como un "objeto de colección".

Ahora, en Twitter apareció un usuario que fotografió un cartel en un cine que mostraría la nueva forma del erizo azul:

Breaking: A #SonicMovie standee featuring a newly redesigned Sonic was spotted at a undetermined location. This story is developing. #SonicNews pic.twitter.com/ymcgSYjg4a

— Tails' Channel – Celebrating 11 Years! (@TailsChannel) October 27, 2019