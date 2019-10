Microsoft se rinde ante Android y reconoce que es el mejor sistema operativo para móviles

Microsoft reconoció la superioridad de Android sobre Windows Mobile y por eso lo utilizará para su nuevo Surface Duo. Así lo admitió el director de producto del grupo de dispositivos de la compañía, Panos Panay, en Londres.

El ejecutivo está convencido de que el “mejor sistema operativo para este producto es Android”. Las declaraciones de Panay acaban con las especulaciones sobre si Microsoft reviviría el extinto Windows 10 Mobile en un futuro para otro dispositivo móvil.

No solo el fracaso de su propio sistema operativo estaría detrás de esta confesión de Panay. También pesa que Android es el más usado por usuarios de teléfonos inteligentes. “Queríamos conocer a los clientes dónde estaban… y estaban con Android”, aceptó el ejecutivo durante el encuentro en una tienda de Microsoft en la capital inglesa.

Sin embargo, para su computadora portátil Sufarce Neo seguirán usando su programa. “El mejor sistema operativo para este producto es claramente Windows”, afirmó.

Pero no todo se trató de Android, Panay adelantó una noticia que suma a Microsoft a políticas ambientales. “Nuestro compromiso es que todos nuestros productos serán reparables con el tiempo”, aseguró.

Y esta declaración se suma a lo dicho durante la presentación de Surface Pro X y Surface Laptop 3, que podrán actualizarse y repararse con mayor facilidad. Reconoció que esa fue una de las peticiones más recibidas de los clientes.

Está consciente ampliar la capacidad de servicio de los dispositivos hará a la empresa más ecológica y “reducir nuestra huella con las emisiones de carbono”.

