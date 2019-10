Carne podrida y brownies vencidos: Amazon está recibiendo numerosas quejas por envíos de comida en mal estado

Actualmente Amazon es la empresa más valiosa del mundo del mundo. Para llegar a ese punto fueron necesarios varios años para que el público se acostumbrara a hacer sus compras en línea y preferir a esta empresa por encima de cualquier otra similar. Sin embargo, no todo dentro de la compañía de Jeff Bezos tiene tan buen olor.

Recientemente Amazon ha tenido que lidiar con una considerable cantidad de quejas en su contra. Se trata de envíos que han indignado inclusive a sus clientes más fieles. Si bien los productos pueden variar, todos tienen algo en común: se trata de comestibles que fueron entregados en mal estado o pasados de la fecha de vencimiento. Así lo reportó CNBC.

El propio Amazon admite que la operación de terceros representa un 58% de las ventas de la compañía. La plataforma ha promovido que más y más pequeños vendedores distribuyan productos. Si bien esto le ha generado mucho éxito, también le ha provocado problemas. El principal es que poco seguimiento se le puede dar al estado de los productos entregados.

Numerosas denuncias de clientes insatisfechos han inundado la red. Todo tipo de comestibles son los que han causado el disgusto: Carne seca podrida, barras de granola llenas de hormigas, brownies de más de un año y té de frutas con un "terrible olor" son algunos de los ejemplos.

A pesar de que Amazon tiene políticas para especificar fechas de vencimiento, muchos de los vendedores no las están siguiendo. Al parecer, lo que hacen es adquirir los productos de los distribuidores primarios. Ellos los seguirían vendiendo a pesar de llegar la fecha de vencimiento para no perder la inversión.

