Alberto Mayol: "Frente a la necesidad de transformación...en redes sociales hay un desorden de argumentaciones"

Alberto Mayol, sociólogo y analista político nacional, conversó con Fayerwayer para entregar su análisis con respecto a la conflictiva situación que vive Chile durante estos días.

Recordemos que desde el pasado viernes comenzó una revuelta social en el país tras el alza de la tarifa del Metro la que durante los horas posteriores derivó en fuertes conflictos donde incluso las Fuerzas Armadas han salido a las calles tras el implantado toque de queda.

A raíz de esta situación, el experto analista nos entrega su visión personal con respecto a este movimiento social, que sin duda causará grandes cambios en el sistema político en el país.

Alberto Mayol y las revueltas en Chile

FW: ¿Cual es tu opinión con respecto a la situación actual que estamos viviendo?

AM: "Bueno creo que es bastante evidente que esto es un proceso, esto no ocurre de un día para otro , aunque los hechos ocurrieron de esta forma, existen un proceso en el cual hay muchísimas necesidades, demandas sociales, requerimientos por la desigualdad, por los privilegios diferenciados de las personas en la sociedad, y esto generó muchas publicaciones y demandas las cuales fueron no fueron escuchadas y satisfechas por los políticos y además fueron respondidas de una forma amarga para la sociedad".

"Esto, al no ser suficiente, no fue del todo honesta y frente a esta situación se produce lo que podemos llamar cansancio, el cual existen diversas reacciones donde hay gente que se deprime y se encierra, pero existen otros que comienzan a tomar decisiones y acciones y entre comillas se divorcia de este estilo y comienza a comprender lo que significa mantener un orden social o reformarlo, entonces cuando tu empiezas que hay gente que está saltándose las normas para poder manifestar su opinión, aparece este divorcio, pero puede aparecer en maneras muy inorgánicas, ya que esto no tiene una unidad en la conducta”.

"Hay personas que lo hacen específicamente para representar ese malestar y conseguir la búsqueda de un nuevo sentido, mientras que hay otros que ya no creen en nada y consideran que no hay ninguna opción de representación en ningún sentido, por tanto lo único que queda en estos casos en el fondo es destruir y aprovechar la oportunidad de llevarse cosas propias, las reacciones son diferentes pero la causa original son las mismas".

FW: ¿Quiénes son los culpables para ti?

AM: "Acá existe una responsabilidad política obvia, ya que estamos hablando de que aquí cuando el costo era de 500 millones de pesos, de un millón de dólares en el Metro, el Gobierno dijo que eso era inaceptable y que entonces había que entrar en un estado de excepción y después de esto, pasamos de esa cantidad de dinero a 300 millones de dólares sólo en el Metro, sin contar con todo el daño en la infraestructura pública y privada y sin contar además con el crecimiento económico que no va a ser solo hoy día, sino que durante varias semanas se reducirá enormemente, donde la productividad , el consumo, la cantidad de huelgas que van a surgir, en esto el Gobierno tiene una responsabilidad política enorme".

"La tarea principal de un Gobierno que yo creo es el 80% de su labor es defender la normalidad, pero cuando las autoridades todo el tiempo durante varios días seguidos va y apoya la anormalidad, cuando dice que hay un problema de evasión hay que cerrar el principal sistema de transporte público del país, cuando declaran que estamos en guerra e inmediatamente el comandante en Jefe lo contradice y dice “Yo no estoy en guerra porque soy un hombre feliz”, que es lo que quiere decir, estamos hablando de una situación bien impresionante".

FW: ¿Qué te parece la reacción de la gente en las redes sociales?

AM: "Bueno lo que pasa es que es bastante común que en un momento de incertidumbre se aumenta más aún esto, ya que cuando tu tienes un panorama incierto, donde pasó algo que hasta hace poco era impensado y a ti te dicen que está pasando otra cosa impensada y la gente puede perfectamente creerla, entonces es un imperio perfectamente ideal para que surjan las noticias falsas y además, como existe una incongruencia incomprensible, todas las partes que pueden sacar provecho de esto y quieren defenderse con respecto a lo que les está pasando, van a decir versiones las que más o me nos le sean convenientes".

FW: ¿Cuales son los efectos que puede tener esta situación en las redes?

AM: "Frente a eso la necesidad de transformación o de hacer crecer informaciones que no son del todo falsas, pero tampoco son verdaderas, como decir que está lleno de gente asaltando casas y robándolas, no es completamente cierto. Pero se comienzan a decir estas cosas porque esta es la única forma de decir que los principales atacados han sido los grandes centros comerciales, supermercados y otras cosas, dejando fuera a las tiendas pequeñas y otras cosas."

"Acá hay una situación donde hay un cierto objeto de la crítica que tiene ciertas direcciones al menos, y que tiene una historia en la ciudadanía con esos centros comerciales o con esas formas de vida, pero evidentemente a mí me parece lo que está pasando en redes sociales todavía es el desorden de las argumentaciones porque se busca una razón, aun cuando hay varios que ya están realizando palabras coherentes, como Karla Rubilar, reconociendo la existencia de la desigualdad y la ausencia de remedios totalmente clara, alejándose claramente del discurso de la guerra".

FW: ¿Cómo haz visto los discursos que ha entregado el Gobierno?

AM: "El mismo Gobierno se ha ido desmarcando del discurso de ellos mismos, no hay nada peor que estar diciendo que va todo normal y me voy a comer pizza mientras estoy en un Estado de excepción y no hay nada peor que ir a decir que estamos en guerra mientras lo que ocurre en las calles es otra situación".

Finalmente ¿Que crees tú que pueda pasar con esto?

AM: "Lo difícil es ahora y lo que viene, no sabemos cómo va evolucionar esta dificultad, pero lo que no sabemos es como se va a sortear esta dificultad, pero lo que podemos intuir es que se va a poner muy complicado el día a día, no solo por el transporte, sino que además esto rompe ciertos cercos normativos en las sociedades que son importantes, ya hay cosas que no se hacen, por lo que mucha gente va a considerar que es posible hacerlo y va a sentir que eso no tiene mayor inconveniente, porque consideran que es un nivel de justicia hacerlo o porque simplemente perdieron el miedo a ser reprimidos".

"La tendencia va a ser a que vienen tiempos bastantes complicados, porque además después de todo esto, si es que hay un después en el sentido estricto, hay que pagar la cuenta que no estaba contemplada en ningún presupuesto y está será enorme".

"La cuenta económica será tremenda, el Ministro de Hacienda va a tener que sacar números de no sé dónde, porque tienen que reconstruir la infraestructura pública y acá viene todo un proceso y además es la única salida, donde será necesario utilizar un set de opciones más estructurales que hagan la confesión de resolver el malestar social y derrotar la desigualdad, esto requiere una preparación en el cual el presupuesto nacional esté dispuesto a distribuir de mejor forma los recursos en la sociedad y ese es el paso más grande que podrá tener este cambio".