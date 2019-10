El mejor RTS de la historia: Disfruta de 15 curiosidades de la franquicia Age of Empires

Ya que Age of Empires II: The Conquerors ganó la votación a mejor RTS de la historia, traemos una lista de curiosidades para nuestros lectores.

Age of Empires es sin duda una de las franquicias de RTS más reconocidas de la historia. De hecho, para nuestro público que protagonizó una reñida votación, AoE II: The Conquerors es el mejor juego RTS de todos los tiempos.

Debido a esta gran victoria, decidimos traer una serie de curiosidades sobre esta grandiosa franquicia. En total son 15 los datos curiosos que a continuación verán en esta nota:

Manteniendo el honor

Los samurai de Age of Empires II nunca se van a la tumba con el orgullo herido. Cuando son derrotados en combate, tienen dos formas de morir. Una es la tradicional que es cayendo de espaldas, pero otros se practican el seppuku (o harakiri). Así, se ve cómo estos se clavan sus propias espadas y caen hacia adelante.

El sha soldado

En la versión de Age of Kings, el Sha (de la pestaña de Héroes en el Editor), hace una acción especial. Este normalmente tiene la apariencia de un Rey, pero algo extraño ocurre cuando se oprime click derecho en un enemigo. Este se convertirá en un soldado moderno que infligirá 1 de daño por segundo.

We Wuz Kangz

We Wuz Kings es un meme que tomó una gran popularidad en 4Chan. Este se usaba para burlarse de todos aquellos que creían que la antigua civilización egipcia era compuesta principalmente de personas de piel negra. Esto llegó al punto de utilizar la portada de la expansión The African Kingdoms para burlarse de esa "supremacía negra". También se empezó a decir que le hombre de la portada es un portugués llamado Alberto Barbossa. Toda la historia está en Know Your Meme.

La tortuosa versión de consola

Age of Empires II tuvo su versión para Playstation 2 en 2001. Pocos recuerdos quedan de ese fatídico hecho, pues se decía que jugarlo era extremadamente incómodo. Este es uno de los pocos gameplays que hay en internet:

Jenízaros sin sombrero

En Age of Kings, los jenízaros turcos tenían sus propios sombreros altos. Sin embargo, se le dijo al equipo de Ensemble Studios que así se parecían a miembros del Ku Klux Klan. Debido a esto, se les retiró después el sombrero.

Insistiendo en Esports

A pesar de que el juego ya lleva existiendo 20 años, actualmente se está explotando competitivamente a través de los eSports. Grandes equipos con jugadores reconocidos como TheViper, DauT o el español TaToH han estado creándose para disputarse los jugosos premios de los torneos internacionales.

El inútil taller comercial

Cualquier jugador de Age of Empires II notó la existencia del taller comercial, sin verle un aparente uso. Según se cuenta, este misterioso edificio iba a tener un propósito especial antes del lanzamiento del juego. Supuestamente en este se podían asignar aldeanos para producir bienes para las carretas mercantes. Sin embargo, la idea fue desechada.

Referencia a Star Wars

Una muy buena referencia a Star Wars se esconde en el escenario 4 de la campaña de Saladino. Cuando se derrota al héroe Maestro del Temple, este lanzará la siguiente frase:

Si me derribas, me volveré más poderoso de lo que jamás hubieses podido imaginar…"

Esta es la misma frase que le dice Obi-Wan Kenobi a Darth Vader antes de morir.

Las nuevas expansiones

La última expansión que hizo Ensemble Studios fue The Conquerors, en el año 2000. Sin embargo, recientemente la compañía Forgotten Empires se hizo cargo del juego y ha lanzado más contenido.

Desde entonces varios expansiones han sido publicadas. Estas han sido The Forgotten Empires (2013), African Kingdoms (2015) y Rise of the Rajas (2016). Numerosas civilizaciones han sido añadidas, entre ellas varias de Europa, África y el sudeste asiático. Además, cuatro nuevas serán añadidas en el remake Definitive Edition que se está desarrollando.

Elementos eliminados

Se dice que muchas mecánicas iban a ser añadidas al juego. Supuestamente las unidades iban a tener habilidades únicas (similar a Warcraft III).

También se esperaba que el mapa fuera más agresivo con los jugadores, habiendo ataques bárbaros y de lobos a menudo. Por otro lado, los barcos hubieran podido embestirse unos a otros o impedir el paso de los enemigos.

Utilizando la idea de otro

La portada de Age of Mythology utilizó el mismo concepto que el de Warcraft: Orcs & Humans (1994). Tal vez haya sido un guiño o una forma de honrar a la competencia.

La leyenda de Fatslob

Fatslob es una leyenda de Age of Empires II. Durante muchos años se ha destacado por dedicarse a partidas multijugador 1 vs. 1 y ganar la mayoría de ellas. Sin embargo, no se debe a su gran habilidad como jugador.

La forma de juego de Fatslob ha sido la misma: Escoger el mapa Selva Negra, un mapa cerrado con solo algunos cuellos de botella que conectan a los jugadores. De esta forma es fácil poner muros desde edades tempranas.

La cuestión es que a Fatslob le gusta jugar con vikingos en civilización espejo. Esta civilización no cuenta con armas de asedio capaces de destruir el bosque. Por lo tanto, muchos de sus oponentes se terminan cansando de tratar de penetrar sus muros.

Unicornio

En el tutorial de Age of Empires III podrás encontrar un unicornio. En una parte del mapa está escondido un jinete montando el caballo fantástico. Cuando lo encuentras, este dirá "Es la última vez que te saco a comprar pan".

El cuartel destruido

En campañas y en el editor de mapas de Age of Empires II hay un Easter Egg del primer juego de la franquicia. Estas son unas ruinas que son prácticamente el mismo diseño de los cuarteles del AoE: Rise of Rome.

Creando montañas

El poder divino de Urano en Age of Mythology es Onda Sísmica. Cuando se utiliza el truco 'DIVINE INTERVENTION' muchas veces, el juego entrega varias cargas de los poderes divinos. Si se pausa el juego y se lanzan varias ondas sísmicas en un mismo lugar, el terreno se deformará a tal punto de crear una colina. 50 acumulaciones son suficientes para crear una gran montaña.