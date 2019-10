Junto a Adidas Runners fuimos a la Boost Run Sao Paulo [FayerWayer TV]

El pasado 13 de agosto, se realizó la Boost Santiago Night Mile de Adidas en Santiago (de la que te contamos en este artículo). En esa competencia, se seleccionaron dos representantes de Chile, para correr en la Boost Run Sao Paulo. Los ganadores fueron Rafaela Rojas y Diego Serey, quienes el 3 de octubre se dirigieron a la ciudad carioca, a darlo todo.

Rafaela y Diego son parte de la comunidad Adidas Runners. Es una comunidad global de corredores, que se conectan a través de la aplicación Runtastic. Actualmente, hay más de 30000 usuarios activos, a nivel mundial, y más de 13000 utilizan la aplicación. En ella, pueden encontrar diversos tips y actividades para corredores. De hecho, se realizan más de 60 sesiones de corridas al mes, entre todas las ciudades donde se encuentra. Acá participa gente que habla el mismo idioma, entre quienes se forman lazos no solo competitivos, sino que también de amistad. Entrenan como grupo, junto a los coach de Adidas, y se apoyan entre ellos. Conversan estrategias para enfrentar las corridas, se dan datos sobre entrenamiento, comparan tiempos y se hacen barra los unos a los otros.

En la Boost Run Sao Paulo se podían correr dos distancias: 5 y 10 kilómetros. Los 100 mejores tiempos pasaron a correr la final de 1K, donde se definió el ganador. Se podía correr en modalidad individual o en parejas. Rafa y Diego corrieron como dupla, y él clasificó a correr la final de 1 kilómetro. Como ellos, más de 4000 otros corredores se inscribieron y lograron cruzar la meta en el aeropuerto Campo de Marte, donde se realizó. A Diego, de hecho, le fue bastante bien. Logró llegar en el lugar 16º. Él nos contó:

“Esta experiencia en Sao Paulo para mi fue muy buena, ya que pude juntarme con los ganadores de las otras comunidades. Además, el nivel de participantes que habían hacían de esta una carrera muy exigente. Las dos posiciones que logré en la categoría 10K y en el desafío final de 1K me dejaron muy contento. A pesar de algunas condiciones que me jugaron en contra, como la humedad, pude sacar la carrera adelante y terminé como yo esperaba. Esto me da la fuerza necesaria para seguir entrenando duro”