The Legend of Zelda: Link's Awakening trae de regreso un legendario Easter Egg

Uno de los Easter Eggs más famosos de Nintendo, está de regreso en The Legend of Zelda: Link's Awakening para el Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening llegó para robarse el corazón de todo mundo gracias a su apariencia hermosa. Pero hoy no hablaremos de la calidad del juego, puesto que eso quedará para la futura reseña. Sino que hablaremos de uno de los secretos más grandes de la historia de Nintendo.

El regreso de Totakeke

Gracias a la nueva entrega del clásico de Game Boy, podemos revivir las aventuras de Link en la isla Koholint. En esta isla hay un sin fin de misterios que Link debe descubrir para poder escapar con vida.

Pero entre todas las referencias que hay a otros juegos de Nintendo, también hay unos secretos que debes conocer. Puesto que, dos de ellos son ya todo un clásico en la historia de la compañía japonesa.

Estamos hablando de la canción de Totaka, la cual se popularizó desde que fue encontrada en Mario Paint. Desde entonces, esa pequeña canción ha aparecido escondida en distintos juegos de Nintendo. Desde Mario Kart 8 hasta Pikmin, pasando incluso por juegos como Yoshi’s Story y Mario Odyssey.

Y uno de eso juegos es Link’s Awakening, el cual tiene dos versiones de esta canción que puedes escuchar dentro del juego. Claro, debes saber como activarlas.

La primera versión la puedes escuchar antes siquiera de empezar tu aventura. Cuando te pidan nombrar a tu personaje, deberás nombrarlo “Totakeke” y cuando lo hagas, comenzará a sonar la canción.

La segunda versión de esta canción ocurre si te quedas dentro de la casa de Richard durante 2 minutos con 30 segundos. Entonces la canción comenzará a sonar con una versión completamente diferente.

Ahora, tenemos otros secretos que se activa como el primero. En el primero debemos nombrar al personaje como “Zelda” y comenzará a sonar una canción conocida de la serie pero versión Salsa. El ultimo secreto ocurre cuando nombras a tu personaje como “Marin” lo cual activa una nueva versión de “Ballad of the Wind Fish”.

Este último misterio es exclusivo de esta versión ya que no existía en el juego original de Game Boy. A diferencia de las otras tres melodías.