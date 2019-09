Conoce los juegos "gratis" de Xbox Live y PS Plus para octubre de 2019

Baseball, lo que siempre quisiste.

Se esperaban, se rumoreaban y aquí están, estos son los juegos "gratis" de PS Plus y Xbox One para octubre de 2019.

Ahora, por qué ponemos el gratis en comillas, muy simple: estos servicios de pago no te regalan los juegos, te los prestan, y si dejas de pagar, se acabó, ya no los tienes. No son tuyos, recuérdalo siempre.

En fin. para PS4, los elegidos son MLB The Show 19 y el excelente The Las Of Us Remastered:

Lanzado originalmente para PS3, el juego de aventuras de Naughty Dog es considerado una obra maestra indispensable, y que está muy a tiempo para que los que no lo jugaron en su momento, se pongan al día para la parte 2.

The Last Of Us Part II ya tiene fecha de lanzamiento y un esperado regreso Joel aparece en el último trailer.

En la vereda verde de Satya Nadella, los usuarios de Live en Xbox One recibirán estos préstamos: Tembo The Badass Elephant y Friday The 13th: The Game. Justo a tiempo para Halloween. De terror lo malo que es: