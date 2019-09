FW Encuesta: Cómo le dices al botón del Playstation ¿X o cruz?

El control de Playstation, desde siempre ha tenido 4 botones de acción principales, siendo el de más abajo la X o cruz ¿Cruz, en serio? ¿Quién en su sano juicio le dice así?

Extrañamente y para sorpresa de todo mundo, oficialmente se llama "cruz", a pesar de que literalmente es una X.

El argumento que propone la marca de Sony es súper lógico:

Triangle

Circle

Cross

Square

If Cross is called X (it's not), then what are you calling Circle?🤔 https://t.co/dvQ19duemW

— PlayStation UK (@PlayStationUK) September 5, 2019