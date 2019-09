Cayó Ragnaros en Wow Classic: Fue tan fácil que pudieron derrotarlo con jugadores de nivel bajo

Una hermandad llamada APES, proveniente de un servidor privado, logró matar a Ragnaros a los seis días de haberse lanzado el Wow Classic.

Hace una semana el Wow Classic fue estrenado en todo el mundo. El relanzamiento de la primera versión de World of Warcraft emocionó a miles de personas bajo la promesa de volver a experimentar el juego como si estos últimos 15 años no hubieran pasado. Sin embargo, no fue así; pues Ragnaros, el jefe final de Núcleo de Magma, fue derrotado en su primera semana de vida.

Una hermandad llamada APES fue la que protagonizó la hazaña. Esta, que juega en Gehennas-EU, logró completar todo el contenido de la primera fase de Wow Classic en solo 6 días. Recordemos que en los inicios, World of Warcraft tenía dos bandas: Núcleo de Magma y la Guarida de Onyxia.

Para derribar a Ragnaros, fueron llevados 10 guerreros (un cuarto de toda la banda). También se emplearon 12 sanadores, entre los que estaban únicamente sacerdotes y paladines.

Lo más curioso del logro es que gran parte del grupo no era ni siquiera nivel 60. El requerimiento de nivel en Núcleo de Magma es de solo nivel 55, por lo que muchos participaron sin siquiera tener el nivel máximo. Inclusive, fue necesario pausar la progresión de la banda por un momento, pues un cazador necesitaba llegar a nivel 60 para poder derrotar a otro jefe.

Esto no quiere decir que Ragnaros no cobrara de vez en cuando la vida de algunos jugadores. Aun así, terminó cayendo muy rápido. Cuando el jefe estuvo disponible en 2005, se requirieron 154 días para matarlo por primera vez.

Se dice que APES proviene de un servidor privado donde jugaron muchísimo Wow Vanilla. De esta forma, ya habrían tenido la experiencia necesaria para hacer lo ismo en Wow Classic.

Onyxia también cayó

Como si esto hubiera sido poco, Onyxia fue derrotada el mismo día. Lo curioso del caso es que ni siquiera necesitaron ser 40 personas para conseguir derribarla. Aunque esta les dio más problemas, de todas formas terminó muriendo.

Una estrategia que les ayudó a matarla fue la habilidad especial de los enanos sacerdotes. Estos tienen una habilidad única que previene al beneficiado de sufrir miedo por unos minutos. El papel de este hechizo fue fundamental en el asesinato de la dragona.

Parece que ningún jefe del Wow Classic durará mucho sin que los experimentados jugadores lo derroten.