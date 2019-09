Windows 10 se podrá instalar directamente desde la nube

Dentro de muy poco, Windows 10 se podrá instalar por completo desde la nube, una función que ya debía llegar desde hace mucho.

Windows 10 es uno de los mejores sistemas operativos que ha lanzado Microsoft. Aunque decir que es el mejor es ya opinión del usuario y de cual versión te ha gustado más. Aunque si en algo todos podemos estar de acuerdo, es que Windows Vista era caca.

Pero algo que si queda muy claro, es que Windows 10 ha sido el sistema operativo que más apoyo a recibido de parte de Microsoft. Es por eso que hace poco anunciaron una nueva función tan básica que parece mentira que se hayan tardado tanto.

¡Tenemos nube!

Dentro de muy poco podremos ya descargar este sistema operativo directamente desde la nube. Eso quiere decir que ya no necesitarás usar el archivo de instalación desde un USB o incluso un DVD.

De esa manera se eliminan procesos innecesarios y además, siempre se tiene el sistema operativo a la mano. Esto puede realizarse simplemente teniendo una conexión a Internet y sin necesidad de nada más.

De esta manera se unen a los sistemas operativos que ya cuentan con esta función desde hace mucho tiempo. Tales como los sistemas operativos de Apple y aquellos de Linux.

Pero si tu wifi tiene contraseña y no sabes como quitarla, no tiene de qué preocuparte. Puesto que no necesitas más que conectar tu equipo con cable y prenderlo, así de fácil. Una vez que la instalación termine, ya podrás ahora si conectarla de manera inalámbrica.

Eso si, recuerda que este proceso no es el mismo que si lo quieres actualizar. Así que si se te ocurre volver a instalar todo el sistema operativo en un equipo que ya funciona, entonces podrías perder toda tu información.

Ahora ya estamos viviendo en una época que utiliza por completo las bondades de las redes. Eso quiere decir que dentro de muy poco, los DVD podrían desaparecer por completo, de por si ya casi no se usan.

Fuente: Microsoft.