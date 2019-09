Will Smith por partida doble: ya está aquí el tráiler de BAD BOYS FOR LIFE

Will Smith y Martin Lawrence regresan para completar la trilogía más canchera de las películas cancheras con BAD BOYS FOR LIFE. Ya queremos ver el "Te lo resumo así nomás...".

Pareciera que hoy 4 de septiembre es el día de Will Smith. Primero se hace viral un video Deepfake con él protagonizando la primera película de The Matrix y hoy llega por fin el primer avance de BAD BOYS FOR LIFE.

Se trata de las esperadísima tercera entrega de la franquicia iniciada por este actor y el comediante Martin Lawrence en el ya lejano 1995.

Esta película no tuvo un gran éxito en taquilla dentro de América Latina. En algunos países ni siquiera llegó a las salas de cine. Pero terminaría convirtiéndose en una cinta de culto. Ya que representó el virtual inicio de la carrera de Michael Bay como director.

Ahora, con BAD BOYS FOR LIFE las reglas cambian un poco, por lo poco que deja entrever el tráiler y por lo que sucedió con la filmación.

Will Smith y Lawrence regresan como protagonistas; a la par que Jerry Bruckheimer‎ vuelve como productor. Pero ahora la cinta será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi.

Los nombres pueden sonar perfectamente desconocidos. Pero ambos han logrado cimentar una gran carrera detrás de cámaras en diversas cintas de acción en Bélgica.

Su estilo visual trepidante y lleno de vértigo es perfecto para la franquicia; y eso deja ver en el primer avance de BAD BOYS FOR LIFE. En donde vemos parte de la fórmula que todos conocen y aman, pero llevada al límite de la acción y del absurdo.

BAD BOYS FOR LIFE se estrena el 17 de enero de 2020.