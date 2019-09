¿Otro Wiimote?: Nintendo muestra un nuevo mando para Switch y nadie sabe qué es

Nintendo lanza un video rarísimo y hasta feo. Hay que ver para creer.

Nintendo nos dio unos anuncios realmente interesantes en su último Direct. Pero también ha habido algunas sorpresas circulando de las que nadie tiene la más remota idea de qué se trata realmente.

La perfecta muestra de ello podemos observarla con el video subido al canal oficial de YouTube de la compañía. En donde el clip titulado First look at a new experience for Nintendo Switch (Primer vistazo a una nueva experiencia para Nintendo Switch) nos muestra un nuevo e inexplicable mando de movimiento.

Muy similar en esencia al clásico e impreciso Wiimote de la Wii. Aquí vemos cómo el nuevo periférico utiliza los controles Joy-Con de la consola para, al parecer, jugar algunas partidas grupales.

El avance tiene muy pocos detalles, pero se enfoca en establecer la firme idea de que todo el mundo debería jugar con este mando y evoca bastante a las sesiones multitudinarias de la época dorada de la Wii.

El dispositivo se compone al parecer por dos piezas: un anillo primario y flexible en el que se inserta una mitad del Joy-Con, que tiene algunas asas adicionales alrededor de la circunferencia que parece ser el "controlador" principal , y una correa para la pierna en donde se inserta el otro Joy-Con.

El video muestra a los jugadores saltando y corriendo mientras aprovechan el anillo en distintas configuraciones para, al parecer, divertirse mucho.

Pero en realidad sigue siendo un misterio de qué se trata todo. Ni siquiera tenemos un nombre oficial para el control y tendremos que esperar al 12 de septiembre para saber bien de qué se trata.