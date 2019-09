WhatsApp: cómo recuperar un audio que borraste de tu celular

Dicen por ahí que las acciones hablan más que las palabras, pero aún así, un audio de WhatsApp puede llegar a ser bastante valioso.

A través de WhatsApp pasa diariamente una gran cantidad de información, mucha de ella importante y delicada; ya sea porque contiene información valiosa o simplemente tiene valor sentimental. Dicha información pasa en diferentes formatos: mensajes escritos, audios, imágenes, archivos, GIF, etc.

Pero, ¿qué pasa cuando borras una conversación y necesitas un audio que estaba en ella? ¿O si borraste el archivo? Hay una solución para cada cosa.

Cómo recuperar audios borrados en WhatsApp si borraste el archivo

¿Reiniciaste tu celular? ¿Algo pasó que sin darte cuenta borraste el archivo de audio? No te preocupes. Si tienes la conversación, sólo debes entrar a ella y buscar el mensaje. Podrás descargarlo de nuevo, pues la app los almacena un tiempo en caso de pérdida para que los puedas volver a descargar.

Pero… oh, no, ¿también borraste la conversación? Bueno, todavía hay algo que puedes hacer. La única forma de solucionar esto es que restaures el respaldo de tus conversaciones que la app hace diariamente de forma automática. Así ya podrás entrar al chat y volver a descargar el archivo de audio.





Cómo recuperar audios si borraste la conversación, pero no el archivo

Ahora, quizá hayas borrado la charla, pero no los archivos de tu dispositivo. En ese caso, no tienes que restaurar, hay una forma más rápida y directa para recuperarlo. Sólo tienes que entrar a las carpetas de almacenamiento de tu celular (si tu equipo no te permite por default, hay muchas apps en la Play Store que te ayudan con eso) y acceder a la carpeta de WhatsApp.

Una vez en esta carpeta, ve a Media y después a WhatsApp Voice Notes y WhatsApp Audio. Entra y bingo, te encontrarás con el tesoro de todos los audios que te han enviado. Ahora llegó el momento de buscar el indicado.

¡Fácil!