WhatsApp: Con esta app podrás saber qué decían los mensajes que alguien borró

Si no te quieren informar qué decía ese mensaje borrado, esta aplicación te va a ayudar para que no te pierdas nada dentro de WhatsApp.

Clásico que WhatsApp te avisa que tienes un mensaje nuevo y cuando lo quieres revisar, la persona que lo mandó ya lo ha borrado. ¿No quieres quedarte con la duda de qué decía para siempre? Ya no es necesario. Como siempre decimos, hay una aplicación para casi cualquier cosa.

Ver los mensajes borrados en WhatsApp

Desde hace tiempo existe un pequeño "truco" para poder recuperar estos mensajes, aunque ahora una app lo hace por ti. Su nombre es WAMR y también puede rescatar fotos o videos que han sido eliminados, aunque esto depende de un número mayor de factores que el texto.

De hecho, entre sus funciones está poder descargar los Estados de tus amigos en tu celular sin que nadie se dé cuenta. O sea, si no quieres perderte de nada, esta app es para ti. De hecho, WAMR detecta si un mensaje fue eliminado y te lo notifica, informándote a la vez qué es lo que decía.

Ya no hay respeto para los despistados. Aunque por otro lado, se sabe que el mensajero verde no es fanático de las apps de terceros metiéndose con su información y mucho menos con los chats de sus usuarios (es decir, ni ellos lo hacen), así que no aseguramos que dure mucho.