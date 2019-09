Adiós Keanu: video Deepfake mete a Will Smith en The Matrix

Un ejemplo brutal de cómo ha avanzado la tecnología.

The Matrix es una de las más grandes películas en la historia de la ciencia ficción. En los últimos años a dos décadas del estreno de la cinta original ha resurgido un furor por esta franquicia.

No es casualidad que Warner y las Wachowski estén preparando una nueva cinta de la trilogía; pero esto también ha dado origen a extraños tributos, que hacen uso de la tecnología que vuelven posibles los videos deepfake.

Es una historia que a esta altura ya todos conocen. Pero vale la pena retomarla: The Matrix no iba a ser protagonizada por Keanu Reeves. La estrella destinada para esta película era Will Smith. Pero el actor en el último minuto decidió no aceptar el papel. Dando origen a la leyenda.

Esto hizo que hace un par de años saliera un video que se volvió viral. En donde se tomaban insertos de I, Robot y otras cintas para simular cómo sería The Matrix protagonizada por El Principe del Rap.

Ahora, el canal de YouTube Sham00K ha llevado las cosas al siguiente nivel, produciendo en forma un video Deepfake casi realista en donde vemos escenas clave de The Matrix protagonizadas por Will Smith.

Lo que se ve en pantalla es desconcertante hasta cierto punto. Sobre todo por el corte de pelo del actor que tomado del de Keanu Reeves.

Pero funciona como un perfecto ejemplo de los alcances logrados por los videos Deepfake.