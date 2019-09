Video: tienes que ver este corto documental antes de Joker

La gente del canal Birth.Movies.Death hizo un mini documental perfecto sobre la historia del Joker.

Existe gran emoción, expectativa e incertidumbre ante el estreno de The Joker. La película de Todd Phillips ha generado mucho ruido en la comunidad y la discusión sobre el papel e influencia del personaje está a tope.

El Joker es un personaje tan complejo como fascinante. No puede resultar menos perturbador que el culto a su figura esté vinculado igual a algunos actos de violencia. Lo que ha detonado la reacción de varios sectores.

Warner Bros. defiende a Joker: "Ni el personaje ficticio ni la película respaldan la violencia" A través de un comunicado la compañía cinematográfica salió al paso de las críticas sobre que Joker de Joaquín Phoenix es violenta.

El abordaje del director con esta nueva cinta parece muy emparentada con la óptica de clásicos como Taxi Driver; y eso sólo ha disparado aún más el debate.

Bajo este panorama complicado y turbio el canal de YouTube, Birth.Movies.Death, ha tenido la genial idea de estrenar un pequeño corto documental.

En donde explica el origen del personaje y nos regala un abordaje relativamente imparcial de su historia. Lo que funciona como un punto de partida perfecto y casi necesario antes del estreno de Joker.

En The Joker: A History of Batman's Most Essential Enemy recorremos los orígenes del personajes en las historietas. Para luego dar el salto y estudiar el papel con nuevos matices que adquirió al ser llevado al cine.

Vemos cómo el villano pasó de ser un elemento cómico y ridículo a una manifestación nihilista reflejo de nuestros tiempos.

Gracias a este abordaje en documental se ha convertido en un discreto e interesante fenómeno viral, que incluso ha sido reportado por otros medios.

No podíamos dejar pasar la oportunidad de recomendarlo. Como una escala necesaria antes del estreno de Joker en las salas de cine.