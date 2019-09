Uber dice que sus socios conductores no son el núcleo de su negocio

¿Son los autos, acaso?

Uber declaró en Estados Unidos que sus socios conductores no son el núcleo de su negocio, lo que nos deja atónitos a varios.

The Verge informa que en California se aprobó una nueva ley para que las aplicaciones tengan que hacerse cargo de sus "empleados", que ellos claman que no son tal y que no son lo principal.

Evidentemente la movida es para no tener que dar beneficios extras y hacerse cargo más allá de lo que ya hacen, argumentando que si hay acciones legales en contra, ellos "no son ajenos" a estas.

La nueva ley plantea un ABC, tres preguntas para determinar si una empresa tiene que tratar como empleados a sus "socios", pero Uber estaría "zafando" gracias a esta insólita declaración, aunque a todas luces pareciera ser una mentira.

Desde Uber claman, además, que si estuvieran forzados a reclasificarlos como empleados, se limitaría la "flexibilidad" de los horarios de trabajo y las horas que deciden poner al día en esto. Que tendrían que trabajar en turnos como todo el resto.

Otro triunfo de la "gig economy" y la precariedad.