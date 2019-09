La obsoleta e insólita función de Twitter que provocó el hackeo de Jack Dorsey y que fue retirada

El pasado viernes 27 de agosto, la cuenta del CEO de Twitter, Jack Dorsey fue hackeada. Mensajes racistas inundaron su timeline, a la vez que la red social del "pajarito azul" debió salir a justificar la acción, contando sobre la vulneración de la cuenta de su jefe.

Lo que no se sabía hasta ahora es que la cuenta de Dorsey fue hackeada a través de la obsoleta función de SMS, que permitía hasta hace algunos días (antes que Twitter bajara los mensajes de texto) enviar un tweet con este servicio.

We’re temporarily turning off the ability to Tweet via SMS, or text message, to protect people’s accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 4, 2019