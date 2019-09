Twitter quiere que utilices sus listas y ha lanzado una atractiva modificación en iOS

Las listas de Twitter han existido durante años. Esta opción permite al usuario hacer selecciones de cuentas para hacerles un seguimiento especial. Prácticamente se trata de otros timelines por aparte del general que tenemos en nuestro inicio. Por más buena idea que parezca, casi nadie las usa.

Twitter ha tratado de fomentar el uso de las listas, sin éxito alguno. Sin embargo, el ultimo cambio que acaba de implementar en teoría hará que los usuarios de la plataforma aprovechen la herramienta.

En junio la red social comenzó una prueba con algunas personas. Esta cambiaba las listas de ser una opción aparte a poder acceder a ellas al deslizar el dedo por la pantalla. De esta forma, se puede navegar por varios timelines paralelos de forma rápida y sencilla. Así, los tienes más al alcance y no se te olvidará usarlos.

La red social mostró cómo se integra este nuevo funcionamiento a la aplicación. Desde Inicio solo tendrás que navegar hacia los lados para moverte de una lista a otra o a tu timeline principal.

Este cambio ya está listo para celulares iOS. Por ahora la plataforma comprobará qué tanto éxito tiene su uso. De ser así, puede considerar en algún momento implementar lo mismo para Android. Eso sí, todavía no ha confirmado nada relacionado a esto último.

Customizable timelines that are easy to access? We’re thinking about ways to do this! One idea we had is for you to be able to swipe to your lists from home. If you're in the test tell us what you think! pic.twitter.com/g5WMaNZ57N

— Twitter (@Twitter) June 25, 2019